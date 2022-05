Volley A2/F: il Puma chiama, Mondovì risponde! Il PalaManera verso il sold out per la Finale play-off

Un PalaManera incandescente e traboccante di pubblico e di entusiasmo! Mondovì si prepara a vivere l'emozione di gara-2 della Finalissima Play-off di volley femminile per la promozione in A1.

Alle 17 di domenica, infatti, la Lpm Bam Mondovì e la Cbf Balducci Macerata scenderanno nuovamente in campo per il secondo atto della Finale. Dopo la sconfitta (3-2) rimediata domenica scorsa in gara-1, disputata in terra marchigiana, per la squadra di coach Solforati non ci sono alternative: vincere per portare la contesa alla "bella" di gara-3 a Macerata.

Anche il pubblico di casa ha compreso l'importanza di questa partita, prendendo letteralmente d'assalto il sito liveticket.it, il portale sul quale è possibile acquistare i tagliandi per assistere al big-match. A due giorni dalla gara sono ancora disponibili dei biglietti, ma tutto lascia supporre che fino a domenica il PalaManera possa registrare il tutto esaurito, per quello che rappresenterebbe comunque il record stagionale di presenze in casa Puma. Ricordiamo che la capienza del PalaManera per questa sfida è di 1200 posti.

Le due tifoserie sono in gran fermento in vista della gara di domenica. Da Macerata saranno più di 50 i tifosi che raggiungeranno Mondovì. Un buon numero considerata la distanza fra le due cittadine e che conferma il fatto che nell'ambiente della Cbf c'è più di una speranza di poter chiudere già in gara-2 il discorso promozione. Ovviamente diverse le aspettative dei tifosi monregalesi, in particolare degli Ultras Puma, che spingeranno le Pumine verso un'altra grande impresa.

Tifosi di casa che domenica vedranno anche la presenza a supporto di alcuni rappresentanti dei "Pinerolo Boys", i supporters della Union Pinerolo, formazione che ha già raggiunto la promozione in A1. Per chi fosse ancora sprovvisto del biglietto per assistere al match, l'invito è di farlo al più presto.