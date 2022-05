La nuova vita di Cati comincerà nel Centro Uomini e Lupi di Entracque

Nei prossimi giorni, Cati abbandonerà il Canc di Grugliasco per cominciare una nuova vita nel centro ‘Uomini e Lupi’ di Entracque, nel Cuneese.

La giovane lupa era stata soccorsa in Val Troncea a Pragelato, lo scorso 29 aprile: era in pessime condizioni e riportava delle ferite alla testa, probabilmente causate da un combattimento con uno o più simili per la spartizione del pasto.

Le cure intensive e un intervento chirurgico di curettage, che consiste nella pulizia delle ferite da pus e larve di mosca, le hanno permesso di tornare ad alimentarsi e a muoversi, ma necessita di spazi più ampi di quelli che può offrire la clinica veterinaria di Grugliasco.

Non sarebbe però possibile reimmetterla direttamente in natura, perché le ferite che aveva fanno pensare che fosse stata allontanata da un branco, quindi le serve un ambiente protetto, come quello del centro di Entracque, dove già vivono gli alpha Alberto e Hope, con Argentera, Baus, Lykos, Mistral e Zampa.

Cati sarà quindi l'ottavo ospite del centro, una nuova giovane lupa.