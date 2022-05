Bra, una bella serata dedicata alla formazione per il Lions Club Bra Host (FOTO)

Un piacevole meeting tra informazione e convivialità. Quello di giovedì 12 maggio è stato un incontro davvero significativo per il Lions Club Bra Host, che si è dato appuntamento presso il ristorante Il Principe per una serata dedicata alla formazione.

Dopo il “dong” della campanella da parte del presidente del Club, Armando Verrua, ha preso dapprima la parola Roberto Cagnazzo, che ha raccontato al plurale l’esperienza che lo ha visto raggiungere Leopoli, a testimonianza di come i soci Lions sanno mettersi a disposizione del prossimo anche in via personale e, nel caso specifico, in risposta immediata alle gravi emergenze causate dalla guerra in Ucraina.