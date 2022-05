Ampia esercitazione sui sentieri di Roccaforte per la Protezione Civile dell’ANA Mondovì [FOTO]

Oggi, sabato 14 maggio, si è svolta un’ampia esercitazione sui sentieri montani di Roccaforte Mondovì, in collaborazione con il comune e le associazioni del territorio.

Una squadra formata da 18 energici Volontari (donne e uomini) della Protezione Civile ANA Mondovì, si è avventurata nel sentiero denominato “giro dei borghi” per renderlo sicuro al transito pedonale nell’imminente stagione estiva, non solo per una manutenzione ordinaria, ma al fine di addestrare i Volontari e Volontarie al fine delle eventuali emergenze e calamità naturali, alle quali occorre sempre essere pronti e rapidi all’azione, con dovute modalità e tecniche d’intervento.

La giornata è stata allietata dal pranzo presso il “Ristorante Commercio” di località Norea, per poi concludersi nel pomeriggio inoltrato, con i ringraziamenti sentiti del Sindaco di Roccaforte M.vì (Paolo Bongiovanni) e del Presidente ANA Mondovì (Armando Camperi).

“Le esercitazioni ci permettono di tenere sempre attivi e formati i nostri Volontari per ogni tipo di esigenza. – dichiara la coordinatrice PC ANA Mondovì, Franca Taramasso – Data la stagione estiva imminente e la grande siccità dei mesi scorsi, occorre essere disposti ad intervenire prontamente in caso di calamità, al fine di mettere in sicurezza le zone interessate, cercando di minimizzare i danni alla popolazione e alle abitazioni, ma anche permettere il transito pedonale in sicurezza nei sentieri montani delle nostre vallate”.



La Protezione Civile ANA presterà anche servizio, in intesa con il Comune di Mondovì e con il Comando di Polizia Locale di Mondovì, per la manifestazione ciclistica “Giro d’Italia” che transiterà nella zona monregalese il prossimo 20 Maggio.