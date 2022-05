Nuova sede per gli AIB di Peveragno, lavoreranno ancora più in sinergia con la Protezione Civile [FOTO]

Questa mattina, sabato 14 maggio, l'inaugurazione della rinnovata struttura in via Beinette 2, e il taglio del nastro alla presenza dell'amministrazione comunale, delle associazioni, delle autorità civili, religiose e militari.

Un momento di festa per dire grazie ai volontari per tutto il lavoro che svolgono, con spirito di abnegazione, sottraendo spesso tempo alle loro famiglie, a favore della comunità e del territorio.

Alla cerimonia erano presenti oltre alle diverse squadre AIB della zona e della Protezione Civile, i volontari della Croce Rossa, una rappresentanza del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, i Vigili del Fuoco, l'ANFI, rappresentanti delle Forze dell'Ordine, della Pro loco, delle associazioni locali, dell'ente Parco Alpi Marittime, la Provincia di Cuneo (rappresentata dal consigliere provinciale Graziella Viale) e numerosi amministratori dei comuni limitrofi, tra cui Beinette, Chiusa di Pesio, Boves, Roccaforte Mondovì e Roaschia.

"Oggi è una giornata di festa" - ha commentato il sindaco Paolo Renaudi - "indossare la fascia in queste occasioni è motivo di grande orgoglio. Inauguriamo la nuova ala dell'edificio del centro intercomunale di Protezione Civile, completamente ristrutturata. Ora la struttura ospita anche gli AIB e questo consentirà di rafforzare la sinergia che già c'è a favore del territorio. A nome di tutta la cittadinanza grazie per quello che fate e per esserci sempre, soprattutto nelle situazioni di emergenza".

L'edificio è dotato di una zona di lavaggio per i mezzi e le attrezzature e di un magazzino, per un impegno complessivo da parte del comune di circa 70 mila euro.

All'inaugurazione ha partecipato anche il Senatore Marco Perosino: "Fondamentale la presenza e il lavoro dei volontari sul territorio, un servizio che sarà sempre più necessario".

Presenti alla cerimonia anche il consigliere di Fondazione CRC Massimo Gula, che ha portato i saluti di Fondazione, rimarcando l'impegno in particolare degli Alpini, ingiustamente criticati dopo l'adunata di Rimini.

"Con questa nuova sede migliorerà ancora di più la nostra attività" - ha detto Luca Cisnetti, coordinatore Protezione Civile - "Oggi inizia una fase ulteriore del percorso partito nel 2011 con l'inaugurazione della sede; con la presenza degli AIB ora si intensifica ancora di più la nostra sinergia a favore della comunità".

"La squadra in questi anni è cresciuta molto" - ha spiegato il capogruppo Maurizio Mandrile - "siamo come una famiglia. Per questo vorrei graziare tutti i volontari AIB, ma anche la Protezione Civile e l'amministrazione per la costante collaborazione".

Prima del taglio del nastro, la consegna di una targa di ringraziamento al socio emerito degli AIB Peveragno Claudio Macagno e la benedizione di don Luca, rivolta a tutti i gruppi e le associazioni che operano sul territorio.