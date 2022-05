Previsioni confermate, lista unica a Monastero di Vasco con il candidato sindaco Franco Bosio

Lista unica a Monastero di Vasco per le amministrative del prossimo 12 giugno.

Il candidato sindaco in corsa per il municipio è Franco Bosio, 36enne avvocato e Consigliere Comunale uscente, il candidato sindaco di riferimento dell’attuale gruppo di maggioranza in Consiglio Comunale.

Ecco i componenti della lista civica “Ancora insieme – Siamo Monastero”:

Franco Bosio, candidato Sindaco – 36 anni, Avvocato

Nicola Antonucci – 43 anni, Impiegato

Sabrina Basso – 41 anni, Insegnante di Scienze Motorie

Elena Danna – 47 anni, Commessa

Pietro Danna – 29 anni, Avvocato

Andrea Musso – 25 anni, Impiegato

Elena Turco – 30 anni, Responsabile provinciale Patronato ENAPA

Giovanni Battista Turco – 59 anni, Dipendente Agenzia Entrate di Mondovì

Marcello Turco – 33 anni, Studente

Marco Vivalda – 59 anni, Imprenditore Edile