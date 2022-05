Svelata la lista a sostegno del candidato sindaco di Bastia Mondovì Francesco Rocca

Sono dieci i candidati consiglieri che sostengono la corsa al municipio del candidato sindaco di Bastia Mondovì, Francesco Rocca.

La squadra è composta da persone in continuità con l'amministrazione uscente e rappresentanze delle associazioni.

Rocca, classe 1953, fu già sindaco del comune dal 1990 al 1999 e molti lo ricordano ancora come il "sindaco alpino" per il suo impegno nell'affrontare l'alluvione del '94. Già Consigliere in Provincia (dal ’95 al ’99), dopo alcune settimane di rumors ha ufficializzato la candidatura.

A sostegno della sua candidatura la lista civica "Insieme per Bastia":