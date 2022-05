Essere presenti e comunicare sul web è diventato essenziale per tutti

Cos'è nello specifico un sito Web? Un sito web è l'insieme di pagine web e risorse interconnesse da collegamenti ipertestuali, a cui l'utente può accedere tramite un indirizzo web chiamato Url. In parole più semplici, un sito web è uno strumento di comunicazione, di prospezione, di vendita, ma anche di scambio dati, di lavoro collaborativo, di trasmissione di informazioni, di contabilità, ecc. Un sito web può essere assolutamente tutto ciò che desideri e può essere accessibile da remoto grazie ad una connessione internet e ad un indirizzo URL (Uniform Resource Locator).

A cosa serve un sito web?

Negli ultimi anni, Internet è diventato lo strumento più utilizzato che connette molti utenti in tutto il mondo, superando di gran lunga i media tradizionali come la televisione. Quando un utente di Internet approda su un sito web, è perché è interessato ai servizi che lo stesso professionista o azienda sta offrendo e che, sta ovviamente pubblicizzando sul sito web. Una pagina web contiene informazioni che consentono di comunicare e condividere risorse con persone connesse a Internet e ovunque nel mondo. I professionisti creano siti web per farsi conoscere al grande pubblico e integrarlo come passaggio essenziale nell'attuazione della propria strategia commerciale, un modo molto efficace che mira a sviluppare la propria reputazione e notorietà sul web, attraverso l'utilizzo del sito web come strumento per la diffusione di informazioni e pubblicità. Per un professionista e anche per le aziende infatti, è un mezzo di comunicazione vantaggioso che ha in sé un duplice interesse, farsi conoscere ai potenziali clienti e svolgere marketing mirato a costi inferiori attraverso l'attuazione di una strategia di promozione del marchio.

I diversi tipi di siti web

Esistono diversi tipi di siti Web, ogni tipo corrisponde a uno scopo. Possiamo citare:

Sito vetrina:

Il sito vetrina è il sito più semplice che possa esistere, permettendoti di avere una presentazione veloce di un'attività, alcune foto, i recapiti e una pagina dei contatti. Ciò consente all'azienda o all'associazione di avere una presenza personalizzata su Internet, a differenza di un semplice elenco in una directory o in un portale.

Sito e-commerce:

Un sito di e-commerce permette di effettuare transazioni di denaro online tramite un sistema sicuro, sia per prodotti che per servizi. Chiamato anche sito commerciante, esistono molte varianti di questo tipo di sito.



Sito mobile:

Il sito mobile consente di ottimizzare l'ergonomia di un sito esistente su dispositivi portatili. A differenza del sito responsive, che si adatta automaticamente in base allo schermo, il sito mobile è progettato in modo diverso per favorire la navigazione su schermi di piccole dimensioni.

Sito della comunità:

Gli esempi più noti sono i social network come Facebook, Twitter, Linkedin, ecc. Consentono l'interazione tra i membri tramite pagine personali o organizzative, private o pubbliche.

Sito istituzionale:

Sito che consente agli enti pubblici o ai grandi gruppi di comunicare con il maggior numero possibile di persone e di migliorare la propria reputazione elettronica spesso attraverso una strategia di responsabilità Sociale e Ambientale.

Blog:

Chiunque può parlare su Internet grazie al formato blog. Flessibile e accessibile, questo tipo di sito ha riscosso molto successo tra privati e professionisti sin dalla sua comparsa. Il blog è un tipo speciale di sito web che può essere presentato come una sorta di diario pubblicato sul web e accessibile agli utenti Internet di tutto il mondo. Utilizzato spesso da privati, il blog permette di condividere le proprie esperienze, notizie, analisi o creazioni, tramite post, pagine scritte come in un libro. Il blog viene anche usato per pubblicare articoli in ambito giornalistico, imprenditoriale, letterario, medico e molto altro.

Oggi più che mai è fondamentale avere un sito web professionale

Se si vuole ottenere visibilità su internet è necessario disporre di un sito. Ecco alcuni motivi che ti convinceranno a scegliere il digitale come asse di sviluppo per il tuo business. Per far fronte a mercati in rapida evoluzione con consumatori sempre più esigenti, avere una strategia Internet è più che essenziale. Se desideri saperne di più su come realizzare un sito professionale e farlo rendere, il consiglio è di rivolgerti a DSI Design, un'agenzia web specializzata nella realizzazione siti web a torino.

Ottenere visibilità, la tua risorsa di marketing n. 1

I tuoi concorrenti sono già online? Nessun problema! Il tuo know-how deve essere conosciuto e riconosciuto. Non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta. Anche se sei nell'ultima pagina dei motori di ricerca come Google, c'è sempre un modo per anticipare i tuoi concorrenti. Guadagnare popolarità su Google non è facile, ma i contenuti, sono le chiavi per essere referenziati meglio.

Fai inoltre webmarketing con tecniche SEO e crea regolarmente contenuti con testi e foto o video.

Avere una buona visibilità ti consente di essere individuato facilmente e di essere contattato telefonicamente o tramite email, ecc...



Il tuo sito deve essere accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Sei chiuso, in ferie, a riposo? Nessun problema online! Il tuo sito infatti, rimane aperto 24 ore su 24. Molto pratico per i tuoi clienti che spesso fanno ricerche dopo il lavoro, durante le ore di pausa, nei giorni festivi o anche a tarda notte. Aggiorna gli orari del negozio, il numero di telefono o il contatto e-mail del servizio clienti. Rimani contattabile il più spesso possibile.

Promuovi il tuo sito web sui Social Network

Una volta creato il sito, è fondamentale comunicare la propria presenza online. Esistono social network come Facebook, Twitter e Instagram ormai da diversi anni, solo per citarne alcuni. Questi strumenti ti permetteranno di far conoscere il tuo sito web attraverso diversi media. Interessa i tuoi clienti su argomenti che solo tu conosci. Falli interagire con te e la tua attività. Questo umanizza la tua strategia di marketing e raccoglierai preziose informazioni sulle loro aspettative e aspirazioni. Oggi il semplice fatto di avere un sito web accresce la consapevolezza e dimostra che sei presente sul mercato. Molte persone cercano attività su motori di ricerca come Google. Se non riescono a trovarti, questo ti screditerà.

Il tuo sito è un investimento e non una spesa

Vedi il tuo sito web professionale come un investimento, non una spesa. Piuttosto, considera la creazione come un investimento a lungo termine. Potrai vendere i tuoi servizi a qualsiasi ora del giorno e della notte. I tuoi clienti potranno contattarti in qualsiasi momento tramite i tuoi mezzi di comunicazione. Ciò significa che aumenterai il tuo bacino di utenza e quindi necessariamente il tuo fatturato. Un sito Web è uno dei modi migliori per farti conoscere.