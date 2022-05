Mal di schiena: tecniche mini invasive per contrastarlo

Moltissime persone sono accumunate dal mal di schiena. È una condizione che colpisce milioni e milioni di persone ogni singolo d’oggi. I livelli di dolore possono andare dai più leggeri e sopportabili fino a diventare lancinante, insopportabile. Infatti, il dolore la rachide può esser tale d non poter riuscire a far nulla. Si tratta di una condizione che può esser debilitante. Ovviamente, quando compare in modo sporadico, non c’è da preoccuparsi: un po’ di esercizio, riposo e un antidolorifico possono rimettere subito in piedi nel giro di un paio di giorni al massimo.

Tuttavia, non si può dire lo stesso delle condizioni più persistenti. Per alcune persone il mal di schiena a un certo punto può diventare una condizione costante con cui convivere ogni singolo giorno della vita rendendo difficile ogni operazione. In questi casi, ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione, a partire dalla postura. Una scorretta prostra spesso è a alla base di un dolore alla schiena molto forte. Chi passa molte ore al giorno seduto, dovrebbe considerare anche una sedia da ufficio comoda e girevole che mantenga la spina dorsale nella corretta posizione senza schiacciare i dischi. Infatti, il dolore più forte è legato all’ernia al disco che compra quando i dischi tra una vertebra e l’altra vengono schiacciati per colpa del peso distribuito nel modo scorretto.

Quando il mal di schiena diventa una condizione quotidiana che accompagna in ogni singolo momento della giornata, vale la pena prendere in considerazione anche delle tecniche di chirurgia mini invasiva. Ormai da qualche anno a questa parte, ci sono delle tecniche che chirurgia mini invasiva con approccio ambulatoriale, cioè senza la necessità di andare sotto ai ferri. Le tecniche poco invasive sfruttano le immagini della TAC per andare a colpire in modo estremamente mirato sulla causa del dolore al rachide. Ecco quali sono i sistemi che al giorno risultano più efficaci e vantaggiosi per contrastare il mal di schiena una volta che è già comparso e non se ne va più.

Le infiltrazioni contro il mal di schiena

Sicuramente in molti avranno già sentito parlare di infiltrazioni che sono diventante orami piuttosto diffuse. Si tratta di somministrare dei farmaci specifici antinfiammatori andando a intervenire proprio lì dove c’è il dolore. L’ago che inietta il farmaco si inserisce nella zona articolare in modo molto preciso grazie al supporto delle immagini della TAC. Le immagini costituiscono una guida visiva pe andare ad agire lì dove sorge il dolore, massimizzando l’effetto dell’antinfiammatorio.

La tecnica della neuro-modulazione a radiofrequenza

Quando si parla di neuro-modulazione a radiofrequenza, si fa riferimento a un sistema mini invasivo contro il mal di schiena più forte. Per riassumere in poche parole, viene introdotto un elettrodo che invia impulsi a radiofrequenza direttamente sul nervo che duole. Lo scopo di questa tecnica all’avanguardia è ridurre la capacità del nervo di trasmettere il segnale di dolore al cervello. In altri termini, l’elettrodo desensibilizza il nervo per avere un sollievo dal mal di schiena, incluso quello più costante.