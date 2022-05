Alba, Ermal Meta ospite del Circo di Primavera

Una stagione davvero ricca di appuntamenti e di star quella del Grande Circo di Primavera ad Alba. Dopo Tananai, Francesca Michielin e Mauro Corona, lunedì 23 maggio alle ore 21.00 arriverà anche Ermal Meta, cantautore tra i più apprezzati e seguiti in Italia, vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 con la bellissima “Non mi hanno fatto niente”.

Ermal Meta presenterà ad Alba il suo romanzo di formazione edito da La nave di Teseo “Domani e per sempre” in cui l’autore di “Vietato Morire” e “Piccola Anima” va alla ricerca delle sue radici, raccontandoci la storia di Kajan, un ragazzo albanese nato durante la seconda guerra mondiale con un grande talento per il pianoforte che vive gli anni del comunismo e della guerra fredda, portandoci nel cuore dei conflitti del novecento drammaticamente simili a quanto vediamo oggi.

L’assessore al Turismo, eventi e manifestazioni della Città di Alba esprime soddisfazione per il calendario del Grande Circo di Primavera, appuntamenti con ospiti importanti, gratuiti e aperti alla cittadinanza. Il Grande Circo si sta dimostrando un’occasione di aggregazione e socializzazione per la comunità, all’insegna del desiderio di ripartenza dopo i mesi più difficili della pandemia. Oltre agli eventi promossi direttamente dal Comune di Alba, la struttura dotata di impianto audio-luci, sedute e servizi igienici, è a disposizione di tutte le realtà locali per incontri e spettacoli.

L’appuntamento al Circo di Primavera di Alba con Ermal Meta, promosso da Comune di Alba e Banca d’Alba in collaborazione con Collisioni, è in programma lunedì 23 maggio alle ore 21 per una grande serata insieme. L’ingresso è come sempre gratuito, fino ad esaurimento posti. Per prenotare potete scrivere a circodiprimavera@comune.alba.cn.it