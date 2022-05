Bagnolo elezioni, Roberto Baldi duella con Oreste Laurenti

Com’è ormai noto saranno solo due le liste in corsa a Bagnolo Piemonte il 12 giugno.

A contendersi la guida del municipio nelle elezioni amministrative del 12 giugno saranno Oreste Laurenti a capo della formazione “Progetto e realtà” e Roberto Baldi “Uniti per Bagnolo”.

Non ci sarà invece, come annunciato dal capogruppo della minoranza di centrodestra Pierluigi Comba, in un precedente articolo, la lista “Alternativa per Bagnolo”.

Il primo è consigliere di maggioranza uscente: una candidatura, la sua, che si pone nel solco della continuità con i due mandati di Fabio Bruno Franco pur se in una compagine ampiamente rinnovata.

Restano infatti fuori dalla lista la vicesindaco Mara Maurino e l’assessore Gianfranco Latino. Si candiderà invece il loro collega Massimo Turaglio, che era in giunta come assessore esterno e la giovane Chiara Fornero.

Non si ricandidano, oltre a Bruno Franco, anche quattro consiglieri di maggioranza: Flavio Manavella, Laura Arena, Romano Bagnus ed Elisa Maurino.

A sfidare Laurenti il giovane Baldi che in passato era stato presidente della Pro loco e membro dell’associazione giovanile Excalibur.

Con lui anche il consigliere di minoranza Fernando Paire.

Questi i candidati alla carica di consigliere comunale

UNITI per BAGNOLO

(candidato sindaco Roberto Baldi)

Cristina Albertengo

Piera Belfiore

Roberta Castagno

Ilenia Comba

Danila Manavella

Sara Piccato

Ivano Falco

Chiaffredo Maurino

Diego Murgioni

Ferdinando Paire

Daniele Piccato

Tommaso Vottero

PROGETTO e REALTA’

(candidato sindaco Oreste Laurenti)

Patrick Bellario

Donatella Boglione

Mauro Davico

Alex Depetris

Fabrizio Fenoglio

Chiara Fornero

Cristiana Geuna

Erica Maurino

Gualtiero Odetto

Enrico Quaranta

Alessia Rizzo

Massimo Turaglio