Cinque liste per le amministrative nel comune di Rittana, con 110 abitanti il comune della valle Stura sarà teatro di una corsa a cinque per il municipio.

Confermata la ricandidatura del sindaco uscente Giacomo Doglio, in corsa per il secondo mandato (Insieme per Rittana), ci sono ben altri quattro aspiranti al ruolo di primo cittadino: Simone Quaranta (Uniti per Rittana), Rosetta Scuteri (Rittana Tricolore) Andrea Franceschetti (Italexit Paragone) e Alfredo Ciccarelli (Partito Gay-Lgbt+)