Elezioni - Tutti i nomi dei 32 candidati al consiglio comunale di Racconigi

A Racconigi sarà corsa a due tra la consigliera di minoranza Patrizia Gorgo e il sindaco uscente Valerio Oderda. Depositate le liste che li sosterranno in questa tornata elettorale. Perfetto equilibrio di numeri con 16 componenti per lista per un totale di 32 candidati.

Di seguito l'elenco, in ordine alfabetico, di chi si candiderà alle elezioni amministrative del 12 giugno.

CANDIDATO A SINDACO: PATRIZIA GORGO

LISTA CIVICA "PER RACCONIGI - PATRIZIA GORGO SINDACO"

Margherita Abrate

Andrea Bellino

Andrea Beltrando detto "Adriano"

Luca Bersano

Francesca Candelo

Emma Comino

Giuseppe Danese

Lorenzo Fusero

Ines Ghigo

Enrico Inverso

Andrea Maero

Filomena Marangi detta "Filena"

Mirco Pallena

Flavia Pignata

Silvano Sannazzaro

Federico Soldati

CANDIDATO A SINDACO: VALERIO ODERDA

LISTA CIVICA "OFFICINA RACCONIGI - ODERDA SINDACO"