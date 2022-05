Sorpresa a Salmour: i candidati a sindaco sono tre

Fino ad oggi l'assessore uscente di Salmour Roberto Salvatore sembrava certo della propria elezione a sindaco, fatto salvo il quorum degli elettori, vista la probabile unica lista.

A liste depositate (scadenza ore 12 di oggi, sabato 14 maggio), la sorpresa è che le liste in lizza per il Municipio del piccolo paese nel Fossanese sono invece tre.

Sono infatti state depositate le candidature di Paolo Radosta , di Saluzzo, per la lista Italexit - Paragone , e Ivan Radice , di Torino, per la lista Partito Gay .

Paolo Radosta, classe 1988, saluzzese, è stato fino a poche settimane fa segretario per Saluzzo del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, ed è transitato nella compagine afferente a Gianluigi Paragone.

Risulta inoltre membro del CdA della Fondazione Saluzzese Amleto Bertoni e pubblicista per le testate "Cultura Identità" e L'audace".

Ivan Radice, torinese, classe 1979, è perito agrario diplomato all'istituto Dalmasso di Pianezza (Torino) e lavora attualmente per la Regione Piemonte.

Attivista per i diritti Lgbt, è stato candidato consigliere per lo stesso partito alle Comunali di Torino del 2021, non risultando eletto.