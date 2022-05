CuneoGinnastica, doppio argento al campionato regionale Silver

Palaginnastica, Torino, conclusione del campionato regionale silver di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d'Italia. Quattro le ginnaste del sodalizio cuneese a prendere parte a questa ultima tappa regionale prima della finale nazionale di Rimini a Giugno.



La prima a scendere in campo è stata la cuneese Jennifer Pancera, classe 2011, che nella categoria LD3 ha bissato l'argento della scorsa prova con una condotta di gara brillante; l'errore commesso alla trave non ha infatti compromesso il risultato finale della competizione.



Nella categoria LD a scendere in campo è stata la caragliese Alissa Frakulla, che per pochissimi decimi di punto non è riuscita a conquistare un posto sul podio; un'incertezza alla trave non ha consentito alla giovane promessa di competere per un metallo pregiato. Ottime le sue esecuzioni a corpo libero e parallele dove ha ottenuto punteggi molto alti.



Nella categoria eccellenza, la borgarina classe 2009 Sofia Ambrosio, junior 1 non commette alcun errore e punta dritta al secondo gradino del podio conquistando per la prima volta un argento individuale. Per lei la prima importante gara individuale da junior è di buon auspicio per il futuro.



A concludere la competizione la ginnasta più esperta nella categoria senior LD è Marta Isaia, per lei un buon settimo posto in classifica, ma con margini di miglioramento altissimi. Alcune sbavature durante le esecuzioni non le hanno permesso di esprimersi al meglio ma lei grande esperta saprà farne tesoro per le gare future. "Alcune volte si vince, altre volte si impara".



A fine giugno queste ragazze prenderanno parte ai Campionati italiani silver di federazione dove cercheranno di migliorare i risultati dello scorso anno.