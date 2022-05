TerzoGarage: nella sesta puntata protagonista è la Honda Jazz Hybrid

TerzoGarage è la rubrica dedicata agli appassionati di motori in onda sul nostro quotidiano online ogni sabato alle ore 12.45. In ogni puntata, Alberto Prieri (giornalista, videomaker e creatore dell’omonimo canale su YouTube) illustrerà le caratteristiche di un’auto, andando a scoprire come si comporta su strada e quali siano le sue peculiarità.

Protagonista di questa puntata è la Honda Jazz, arrivata alla quarta generazione. La motorizzazione full hybrid ha una potenza di 109 cavalli e 253 Nm di coppia (al minuto 2:06 del video viene indicato il valore del solo motore termico, pari a 131 Nm) grazie al benzina da 1500 cc abbinato al motore elettrico le cui batterie si ricaricano proprio grazie al propulsore termico o al recupero dell'energia. Per ottimizzare questa funzionalità, il cambio automatico ha la "posizione B" che permette di guidare con il solo pedale dell'acceleratore, perchè il recupero di energia da parte del motore elettrico aumenta e frena l'auto senza necessità di premere il freno.

La Jazz non è un'auto sportiva, ma nata per la città: l'assetto morbido genera un po' di rollio in curva, ma assorbe bene le asperità dell'asfalto. Il bagagliaio offre 304 litri di capacità, che arrivano a 1205 se, semplicemente tirando una leva, abbassare tutti i sedili posteriori, che "annegano" nel pavimento in modo da lasciare un piano di carico completamente piatto. Lo spazio interno è davvero ampio, e permette una buona abitabilità anche sui sedili posteriori. Quanto agli aiuti alla guida, la versione Comfort (quella base del listino) offre di serie il cruise control adattivo e il mantenimento di corsia.

Ogni settimana, TerzoGarage proporrà prove e anteprime di nuovi modelli ogni settimana in collaborazione con le concessionarie auto del territorio. Un modo per scoprire meglio che cosa offre il mercato e capire quale possa essere la vettura adatta alle proprie esigenze.

Le concessionarie ed autosaloni che vogliono aderire al progetto Terzo Garage possono scrivere a media@morenews.it lasciando i recapiti per essere ricontattati.