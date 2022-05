Consorzio socio-assistenziale Alba, Langhe, Roero: si lavora in sinergia ai progetti accolti nel piano Pnrr

Per gli Ambiti territoriali sociali (Ats) ed i singoli Comuni, per gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali inclusi nel territori di ciascuna Ats, il Pnrr destina oltre 1.450 milioni di Euro in Italia.

In Piemonte arriveranno oltre 83 milioni di euro per 127 progetti. Tra gli altri, in Provincia di Cuneo, sono stati ammessi a finanziamento i progetti presentati dal Consorzio socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero, il Comune di Bra, il Consorzio Monviso Solidale, l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta-Langa Cebana-Alta Valle Bormida, il Consorzio socio-assistenziale del Cuneese.



Ne abbiamo parlato con Marco Bertoluzzo, il direttore del Consorzio socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero, realtà che lavorerà in sinergia con altri attori e in prima persona per un proprio progetto. «La sinergia tra i vari consorzi del cuneese e gli altri attori del territorio ha portato i suoi frutti. Abbiamo svolto finora diversi incontri ai quali sono stati presenti direttori, progettisti ed esperti e, muovendoci insieme, ora andiamo avanti in modo unitario per portare avanti i progetti che sono stati accettati.

Si lavorerà sugli anziani ed il capofila del nostro impegno sarà il Consorzio di Cuneo. Si dovranno investire 2 milioni e 400 mila Euro in tre anni, e si lavorerà anche sulla formazione degli operatori sociali, aspetto che fa a capo del Consorzio Monviso Solidale, realtà con grande esperienza nel settore.

Sulla tematica della de-ospedalizzazione a livello provinciale c’è stato un accorpamento per Asl. La CN2 con il Consorzio di Alba e di Alba, e la CN1 con i consorzi accorpati del Monviso, di Cuneo, Di Mondovì e Ceva.

Questa è, a nostro avviso, una linea vincente perché su tutto il territorio provinciale ci sarà un’identità di lavoro e di proposta all’utente, che così si sentirà a casa in ogni parte della Provincia».



Il progetto individuale del Consorzio socio assistenziale di Alba verte su tre aspetti: vulnerabilità, disabilità e fragilità. Lo spiega bene ancora il direttore che afferma: «Partiamo dalla vulnerabilità, aspetto che è già stato sperimentato a Torino con il progetto P.I.P.P.I. (Progetto di intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) e che prevede una massiccia presa in carico dei minori ad ampio raggio su aspetto sociali, economici, di crescita umana. A proposito abbiamo già iniziato a raccogliere idee con gli operatori, e le risorse da investire sui servizi. Faccio un esempio: attiveremo un servizio di baby sitting per le mamme sole che, per gli orari di lavoro, non riescono ad occuparsi adeguatamente dei figli. Oppure ci potrà essere la modalità di auto aiuto tra mamme sul prendersi cura dei bambini a vicenda.

Ringraziamo anche la CRC che ci ha permesso di incaricare un progettista per creare un sistema univoco su cui si possa fondare una struttura adeguata. Ne stiamo già parlando».



Capitolo disabilità e fragilità: «Sono tre linee dei servizi alla disabilità: alla persona, per il lavoro e per l’abitazione. In questo ambito tutti i consorzi vogliono trovare strutture all’avanguardia collaborando con il terzo settore, ed abbiamo già svolto incontri per presentare una modalità di lavoro sinergico. Sulla tematica della fragilità stiamo studiando per poter creare le linee guida da seguire».



E Marco Bertoluzzo conclude con una riflessione: «Ci sono molti soldi da utilizzare ma l’aspetto importante non sono tanto questi, quanto creare servizi che siano veramente le risposte che gli utenti si aspettano per superare le loro difficoltà che purtroppo sono molte. Vogliamo creare una struttura stabile e solida, che aiuti le persone a lungo».