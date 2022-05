Da Bra all’Eurovision Song Contest: momento di gloria per la ballerina Elena Morino [FOTO]

La Kalush Orchestra ha vinto l’Eurovision Song Contest 2022 con “Stefania”, canzone dedicata ad una madre e diventata inno di tutte le madri dell’Ucraina e del mondo.

La kermesse ha visto il successo anche di un volto italiano. Non parliamo di Mahmood e Blanco né di Achille Lauro, ma di Elena Morino, la ballerina che nella serata di sabato 14 maggio ha messo tutta se stessa sul palco del Pala Olimpico, portando in alto il nome di Bra.

Su Facebook ha scritto tutta la sua soddisfazione, mista ad emozione, nonostante questo non sia l’unico grande evento che l’ha vista tra i protagonisti. Dopo essersi esibita nella trasmissione televisiva X-Factor e in occasione della serata inaugurale degli Europei 2020 di calcio, il talento, forgiato da “Arte Danza” di Donatella Poggio continua a brillare.



Da Torino tre serate di musica, spettacolo e luci per una 66ª edizione dell’Eurovision, in cui sarà da ricordare la vittoria plebiscitaria dell’Ucraina. Dal dolore per la guerra alla gioia per un successo che va oltre la musica. È l’abbraccio di tutta l’Europa.