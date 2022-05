Esercitazione in Valle Stura per il soccorso alpino e speleologico piemontese di Cuneo

Nella giornata di ieri, sabato 14 maggio, la squadra del soccorso alpino e speleologico piemontese di Cuneo, si è ritrovata in Valle Stura per simulare un soccorso in parete.

Hanno preso parte alle manovre sia i tecnici sia la componente sanitaria formata da medici e infermieri. L'azione ha visto la simulazione di un incidente in parete dove un alpinista è rimasto ferito e sospeso sulle corde.



Il medico e le infermiere hanno raggiunto il malcapitato e lo hanno stabilizzato, successivamente i tecnici seguendo le indicazioni dei sanitari hanno predisposto ed effettuato il recupero della barella organizzando la calata verso la base della falesia.



Erano presenti il caposquadra e il delegato della XV delegazione che hanno espresso soddisfazione e apprezzamento per l'ottima riuscita dell'esercitazione che ha dimostrato un grande coinvolgimento e preparazione di tutte le componenti.



Nelle prossime settimane verranno organizzati le turnazioni estive presso la base di Terme di Valdieri dove a partire da giugno sarà sempre presente la domenica una squadra di soccorritori in caso di necessità.