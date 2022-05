Una domenica di maggio con tanti appuntamenti nella Granda

Molti degli eventi qui elencati si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Le iniziative in programma per questa domenica in provincia si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Tutti gli eventi di oggi li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

A Savigliano oggi, domenica 15 maggio, nel centro storico torna Quintessenza, manifestazione dedicata all’erboristeria, alla cosmesi naturale, all’alimentazione, al florovivaismo e alle essenze. A partire dalle 9.00, nell’area espositiva verranno ospitate aziende specializzate in erboristeria, cosmesi e florovivaismo, con i loro prodotti naturali, ecosostenibili e di qualità. Il cuore dell’evento sarà in “Piazza delle Erbe” (piazza Santarosa) dove gli espositori accompagneranno il pubblico alla scoperta di profumi e remote conoscenze su benefici e utilizzi di prodotti erboristici classici. Piazza Cesare Battisti si trasformerà nel “giardino a cielo aperto”, con fiori primaverili, gerani, surfinie, aromatiche, piante da giardino e servizi per il verde arboreo ornamentale. Piazza Molineri ospiterà invece “l’Isola del verde e dei profumi”, un angolo dedicato agli appassionati di fiori e giardino, mentre via Garibaldi per il secondo anno ospiterà il mercato Campagna Amica. Manufatti artigianali e hobbystica saranno i protagonisti delle “vie degli hobbysti”, in Via Alfieri, Via Torino, Corso Roma, molo di Piazza del Popolo, via Sant’Andrea e Piazza Turletti, così da creare un vero e proprio circuito nel centro storico. Durante la giornata saranno in programma appuntamenti culturali e musicali, visite guidate, laboratori, esperienze sensoriali e attività per bambini.

Info: www.facebook.com/QuintessenzaSavigliano

A Genola, proseguono i festeggiamenti della Sagra della Quaquara con la cottura dei celebri biscotti nel forno comunale. Le quaquare sono una ricetta tradizionale che le famiglie genolesi si tramandano di generazione in generazione. Oggi, 15 maggio, via Roma diventerà invece punto di ritrovo di piccoli e grandi appassionati di auto d’epoca, mentre la sera ritornerà la grande Fiesta Latina, con apericena e musica latino-americana. Info: www.facebook.com/proloco.genola

A Frabosa Sottana la prima edizione del Festival dei formaggi tipici e di montagna è in calendario

per questo fine settimana con il Gala Palace di Frabosa Sottana che si trasforma in vetrina dei prodotti caseari d’eccellenza: formaggi locali e tipici, d’alpeggio e di caseificio, con il Raschera, il Bra ed altre eccellenze a rappresentare il vero e proprio cuore dell’evento. L’ingresso al Gala Palace sarà libero e gratuito: all’interno del padiglione sarà possibile degustare e acquistare i formaggi esposti. In Piazza Sacco, oggi si terrà il mercato di prodotti agroalimentari ed artigianali. Tanti i produttori presenti che porteranno i loro formaggi da tutta la Granda e oltre.

Info: https://infopointmondole.it e www.facebook.com/mondole.infopoint

Ad Alba, fino ad oggi, domenica 15 maggio, in piazza Medford torna il più importante raduno di moto customizzate del Piemonte. La rassegna, aperta a tutti, è organizzata da Hells Angels Mc Cuneo ed è dedicata ai chopper e alle radici della cultura biker, muscle car e hot road con la storia che ha portato questa realtà in Italia. Sarà presente lo stuntman polacco Maciej Bielicki che ha stabilito il nuovo record del mondo con un burnout lungo 4.473 metri a bordo di una Harley Davidson. I visitatori potranno vedere oltre 120 bancarelle e gustare lo street food delle Langhe durante tutte le giornate. Info: www.bigredmachine.it

Al Castello reale di Govone si festeggia il mese di maggio con “Regalmente Rosa”, storica manifestazione che propone ogni anno la riscoperta del fascino dei giardini storici e delle

reali villeggiature, connotate dalla fioritura delle rose antiche, care a Re Carlo Felice.

Il castello e la Chiesa dello Spirito Santo saranno aperti alle visite ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18. Nel maniero, sino ad oggi, sarà operativa la mostra fotografica di Carlo Avataneo. Il secondo appuntamento di Govone smart music è in programma per oggi, 15 maggio, alle 17.30 nel salone delle feste del castello. Si esibirà l’ensemble Didone abbandonata: Danilo Pastore nel ruolo di controtenore, accompagnato da Francesco Olivero alla tiorba e all’arciliuto e Davide Stefanelli al clavicembalo. Il repertorio di brani tra Cinque e Seicento è intitolato Sicut Lilium, amor sacro e amor profano. Ingresso libero su prenotazione.

Info: www.castellorealedigovone.it

Ritorna oggi, domenica 15 maggio, a Fossano il tradizionale Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo. La manifestazione sarà protagonista in via Roma (chiusa al traffico dalle ore 6 alle 20 nel tratto compreso tra via Merlo e via S. Giovanni Bosco), via Cavour, piazza Duomo e Piazza Manfredi dalle ore 7 del mattino sino alle ore 18.30/19 circa. Il Mercatino propone in esposizione ed in vendita oggetti di antiquariato, oggetti usati, articoli di modernariato e di collezionismo.

Sono previste circa 70/80 bancarelle, allestite da hobbisti, sulle quali sarà possibile trovare mobili antichi, fumetti, libri, stampe, dischi, quadri e cornici, piccoli elettrodomestici d’epoca, prodotti tessili, piatti, bicchieri, monete, francobolli, giocattoli dei decenni scorsi e molto altro ancora.

A Saluzzo fino al 22 maggio alla Castiglia sarà visitabile la 45ª Mostra Nazionale dell’Antiquariato.

Fra le meraviglie da ammirare una Madonna con Bambino opera del Maestro Francesco di Valdambrino Domenico (1363 - 1435 Siena), una coppia di angioletti barocchi di ambito berniniano, sorretti da basi a forma di nuvole, intagliati e dorati (XVI-XVII secolo, Roma), un comò piemontese a demilune Luigi XVI in legno finemente intagliato laccato e dorato.

La grande novità dell’edizione 2022 è un primo sguardo all’antiquariato da giardino: attraverso la costruzione di uno spazio nel bellissimo cortile della Castiglia a cura dello storico del giardino e architetto paesaggista Paolo Pejrone. In mostra, fra gli altri, un pozzo in marmo statuario scolpito a tutto del 1480 circa e una fontana genovese in marmo bianco del 1500.

Info: https://startsaluzzo.it

A Pian Munè di Paesana appuntamento al Rifugio con il laboratorio didattico “Favole nel Bosco” alle ore 14 di oggi, domenica 15 maggio, per andare tutti insieme nel Bosco. Immersi nel bosco della Trebulina, con il cinguettio degli uccelli e il frusciare delle foglie in sottofondo, i bimbi ascolteranno i racconti e la natura, condividendo momenti di quiete e immaginazione, seduti su tronchi e toppe di legno, tra le prime fioriture.

Info: www.pianmune.it e www.facebook.com/PianMune

A Pianfei questa domenica appuntamento con la “Mangiandando”, una camminata enogastronomica organizzata dalla Pro Loco pianfeiese in collaborazione con le Pro Loco di Cervere, Vicoforte Mondovì, Rocca de’ Baldi e Peveragno, che proporranno le loro specialità da gustare nelle sette tappe. La partenza sarà scaglionata in gruppi, in diverse fasce orarie, a partire dalle 8.30 dalla sede della Pro Loco, in via Roma, 31. Arrivo previsto verso le 18. Il percorso si snoda per circa 14,7 km, attraverso il paese e le varie frazioni. La camminata terminerà in località Calcagni, presso la panchina gigante da cui si potrà ammirare un panorama mozzafiato.

Su prenotazione. Info: www.facebook.com/prolocodipianfei

Questo fine settimana a Cuneo è in calendario il Mercato Europeo con le sue bancarelle dal sapore internazionale. La manifestazione si svolgerà fino a domenica 15 maggio in piazza Galimberti dalle 9 alle 23. Tra le proposte ci sono prima di tutto quelle gastronomiche, con tantissimi prodotti tra cui scegliere per portare a casa oppure da consumare sul posto su tavoli e sedie messe a disposizione. Si potrà pranzare o cenare, assaggiando le proposte gastronomiche provenienti da Italia e da altre parti del mondo. Ci sono anche banchi di artigianato, oggettistica, curiosità, fiori e decori, articoli per la casa e il benessere.

A Celle Macra ritorna “Passeggiando con gusto”, l’iniziativa di escursioni gastronomiche in programma per oggi, domenica 15 maggio. Si partirà alle 14,30 dalla piazza del Municipio e si toccheranno le borgate di Celle, Castellaro e Serre. La durata dell’itinerario è prevista in 2 ore e 15 minuti. Nel corso della passeggiata è prevista la visita della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista di borgata Chiesa, della Cappella di Sant’Anna e del Cantunal (casa medioevale con facciata “a vela”) situata in borgata Castellaro, e della Cappella di San Sebastiano di borgata Serre. L’escursione si concluderà al ristorante Maraman di Celle Macra, in cui si terrà una degustazione di prodotti tipici delle vallate. La passeggiata è a partecipazione gratuita e adatta a tutti, con obbligo di prenotazione entro sabato 14 maggio. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it

A Borgo San Dalmazzo oggi all’azienda florovivaistica di Sandro & Monica a Beguda è in programma la quarta Giornata della Petunia. Il programma della giornata si apre alle 9.30 con la seconda edizione della “Cammina e respira”: trasferimento con navetta al santuario di Monserrato, benvenuto da Amunse, visita guidata al santuario con Ilaria Peano, storico dell’arte e guida turistica, camminata naturalistica con la dottoressa Elena Nittardi, al termine pranzo sotto il padiglione in collaborazione con il Gruppo Alpini Robilante.

Durante tutta la giornata sarà in funzione il mercatino con bancarelle e prodotti artigianali, servizio bar, incontro di fisarmoniche. Dalle 14 attività per bambini e adulti: passeggiate a cavallo, giro in carrozza, gelati e crêpes, gonfiabili, zucchero filato, trekking con le caprette.

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo

Musica e spettacoli

Cuneo fino a domenica diventerà «Città in note» con l’invito ad ascoltare «La musica dei luoghi». Il programma prevede tanti eventi nel fine settimana in undici luoghi, indoor e outdoor. Lo storico Teatro Toselli, la Biblioteca Civica, il Salone d’Onore del Palazzo Municipale, la Chiesa di Santa Croce, la centrale via Roma, il Parco Fluviale Gesso-Stura e molti altri siti saranno la cornice di numerose performance che, fino ad oggi, domenica 15 maggio, vedranno il coinvolgimento e la collaborazione di alcune delle principali realtà musicali del territorio.

Il Salone d’onore del Municipio, anche oggi ospiterà “LA MAGIA DELL’ARPA” che prevede l’esposizione di alcuni dei capolavori della SALVI HARPS di Piasco, azienda fondata nel 1955 dall’arpista Victor Salvi e leader mondiale nella costruzione di arpe classiche. Alle 11.00 è in programma il concerto Magicharpeensemble. La chiesa di Santa Croce accoglierà le formazioni cameristiche del Conservatorio Ghedini. Oggi, 15 maggio, Park Stickney porterà al Teatro Toselli «Tutte le sfumature dell’arpa» di cui è virtuoso, alle 18,30 (ingresso libero). Tutto il programma su www.fondazioneartea.org, acquisto biglietti: www.ticket.it

Questa domenica alle 18, al Monastero della Stella a Saluzzo, Fabio Renda e Beniamino Trucco si esibiranno in un concerto di chitarre classiche. Il duo Renda-Trucco suonerà brani di Giuliani, Castelnuovo-Tedesco, Rodrigo e Rossini. Ingresso libero. È necessario l’uso di mascherina Ffp2. Prenotazioni sul sito: www.monasterodellastella.it/evento/duo-renda-trucco

Ad Alba oggi, domenica 15 maggio, alle ore 16.30, andrà in scena l’ultimo spettacolo della rassegna “Famiglie a Teatro”, a cura del Teatro Sociale “G. Busca”. Sul palco, la compagnia albese Magog presenterà “Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”, spettacolo che racconta una storia che fa riflettere sul tema del cibo con personaggi caricaturali che affrontano in modo divertente tante situazioni diverse. I biglietti della stagione sono in vendita anche nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento o online sul sito www.ticket.it

Arte, cultura e castelli aperti

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Queste le strutture visitabili in questo fine settimana nella Granda: saranno aperti ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra il Museo Craveri di Storia Naturale, il Museo Civico di Palazzo Traversa il Museo del Giocattolo, a Busca il Castello del Roccolo e a Caraglio il Filatoio.

Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Civico Luigi Mallé,

a Fossano il Castello degli Acaja, a Govone il Castello Reale, i castelli di Magliano Alfieri, della Manta, di Racconigi, di Serralunga d’Alba e il Castello dei Marchesi del Carretto a Saliceto.

A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico e, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra. Si potrà visitare anche il castello di Monteu Roero. Info: www.castelliaperti.it

In occasione della Giornata internazionale della famiglia e dell’apertura del parco del Palazzo Malingri di Bagnolo Piemonte per la fioritura delle ortensie e dei rododendri, la Porta di Valle “Infernotto” propone per il pomeriggio di oggi, domenica 15 maggio, una visita al parco con merenda al Castello a base di prodotti del territorio, aperta a tutte le famiglie che vorranno partecipare. L’evento si svolgerà dalle ore 15 alle ore 17.30 e prevede due pacchetti: la visita al parco con merenda ad un costo di 15,00 euro per adulti e 10,00 euro per ragazzi ino ai 14 anni, oppure la sola merenda a 10,00 euro per gli adulti e 5,00 euro per i ragazzi.

Info: www.facebook.com/castellodibagnolo

A Bra la Zizzola e il suo parco, con la bella stagione, riaprono al pubblico tutti i sabati e domeniche fino a ottobre, dalle 10 alle 18, ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it

Lo Spazio culturale piemontese di Saluzzo, in collaborazione con l'associazione Karibu e il comune di Pamparato ha organizzato un appuntamento culturale in calendario oggi, domenica 15 maggio, che porterà in val Casotto e Pamparato. Il programma prevede al mattino alle 10.30 una visita guidata al Castello Reale di val Casotto, pranzo alle 12.30 presso Trattoria Roma di Pamparato. Il pomeriggio culturale proseguirà nel Castello dei marchesi Cordero di Pamparato con la seguente scaletta: alle 15 incontro con l’associazione Karibu e il libro “A caccia della capoeira storia di un bambino", di Sara Gonella. Alle 15.30 “I libri e il Piemonte” con Loredana Cella, alle 15.45 “Intermezzo di Musica antica” con Antonella Flego (voce) e Gabriella Perugini (liuto e tiorba) Alle 16 la conferenza di Livio Secco “1922-2022 Cent’anni con TUTANKHAMON” a cui seguirà ancora un” Intermezzo di Musica Antica”. Alle 17 presentazione di “Vieni a sederti tra i fiori” di Giuseppina Valla. Si terminerà con un finale musicale.

Info: www.facebook.com/spazioculturalepiemontese

A Caraglio, la mostra '17 novembre 1938. Lo stato italiano emana le leggi razziali' presso la chiesa di San Paolo è visitabile ancora per questo fine settimana. In esposizione fatti, racconti e documenti di una delle pagine più tristi della storia contemporanea.

La mostra è stata realizzata in collaborazione con il museo della Resistenza 'Alfredo di Dio' di Ornavasso e, nell'ambito del progetto “C'è sempre una stella per te”, con il Teatrino al forno del pane fondato da Giorgio Buridan. È visitabile al mattino e al pomeriggio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.