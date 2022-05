Rosa in azzurro! È il miglior scalatore del Giro D'Italia. Spettacolo sul passo Lanciano

Ottima gara per il ciclista di Corneliano D'Alba Diego Rosa nella nona tappa di questo Giro D'Italia. Gara per scalatori dove il nostro ha ben figurato nella Isernia-Blockhaus con arrivo spettacolare in salita nella splendida cornice del Parco Nazionale della Majella.



Nel percorso che ha segnato le difficoltà di Simon Yates, che ha perso minuti importanti dal gruppo favoriti, veramente da incorniciare la prestazione del ciclista di Granda.

Rosa ha strappato 40 punti in classifica sul passo del Lanciano e ora comanda la classifica della maglia azzurra che premia i migliori scalatori con 83 punti. Rimasto da solo in testa per buona parte dell'ultimo tratto di gara dopo la caduta dell'eritreo Tesfatsion è stato poi raggiunto dal gruppo di maglia rosa a circa 10 km dal traguardo. Il roerino classe 1989 è stato per gran parte protagonista del tappone che ha sancito il mantenimento della maglia rosa sulle spalle dell'andalusino Juan Pedro Lopez. La gara è stata vinta da Jai Hindley.