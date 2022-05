Domenica di soccorsi sulle montagne della Granda. Tre interventi in provincia

Sono stati tre gli interventi effettuati dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella nostra provincia nella sola giornata di oggi, domenica 15 maggio.

Il primo è stato effettuato intorno alle ore 11,30 nella zona della Testa di Tablasses all'interno del comune di Valdieri. Un'alpinista si è procurato una frattura con lussazione a un dito in discesa dalla montagna. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso con il tecnico del Soccorso Alpino che ha effettuato il recupero dell'infortunato successivamente ricoverato in ospedale.

Poco dopo, intorno alle ore 14, e a qualche chilometri di distanza, sulle montagne del monragalese, si è concentrato un altro intervento. Nel vallone di Rio Sotto Crosa, all'interno del comune di Frabosa Soprana, una donna è caduta dalla mountain bike. I soccorritori in loco hanno ipotizzato una frattura del bacino. La ferita è stata raggiunta dalle squadre a terra del Soccorso Alpino e il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha ospedalizzato la donna con un codice giallo.



Più o meno contemporaneamente questa volta in valle Po si è concentrato l'ultimo intervento di giornata. L'allarme è stato lanciato dalla zona del Col d'Armoine, comune di Crissolo, per un escursionista colto da un malore. Al momento della chiamata le condizioni meteo non consentivano l'invio dell'elisoccorso a causa di un temporale in corso, per cui sono partite le squadre a terra dalla Valle Po e dalla Val Pellice. Mezz'ora dopo, le condizioni sono migliorate e hanno consentito all'eliambulanza di recuperare l'infortunato e di portarlo in ospedale con un codice verde.