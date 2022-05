La Kalush Orchestra vince l’Eurovision Song Contest 2022: "Questa vittoria è per tutto il popolo ucraino"

La Kalush Orchestra vince la 66^ edizione dell’Eurovision Song Contest. Si classifica al primo posto con 631 punti.

Con il brano “Stefania” si sono aggiudicati la vittoria che porterà la prossima edizione in l'Ucraina. "Questa vittoria è tutto il popolo ucraino. Grazie a tutti, grazie all'Europa per averci votato, grazie per supportare l'Ucraina è un" ha subito annunciato il front man della band, Oleh Psjuk.

Un riconoscimento anche politico che ha suscitato la standing ovation di tutto il Pala Alpitour. Tanti i Paesi che hanno dato il loro supporto alla nazione oggi ancora sotto le bombe a causa del conflitto con la Russia.

Per l'Ucraina questa è la terza vittoria che segue quelle del 2004 e del 2016 ed è sicuramente un messaggio di solidarietà e di pace internazionale. Resta ovviamente la difficoltà di poter ospitare questo evento considerata l'attuale situazione.

Anche il presidente Volodymyr Zelensky sul suo profilo Instragram ha postato una foto dei vincitori e tramite il suo canale Telegram ha annunciato "Faremo il possibile per ospitarlo a Mariupol", poche ore prima aveva invitato l'Europa a sostenere l'Ucraina.

I complimenti anche da parte del sindaco Stefano Lo Russo: "Congratulazioni! E' stato bellissimo avervi tutti a Torino".

La classifica

Secondo posto per l'Inghilterra con Sam Ryder.

Sul terzo gradino del podio la Svezia con Cornelia Jakobs.

Niente da fare per Mahmood e Blanco, il duo italiano si è piazzato nei primi dieci classificati, ma "Brividi" non fa centro nel cuore degli spettatori.

I complimenti all'Italia per l'evento

Tanti i complimenti fatti all'Italia per la buona riuscita dell'evento, dalla scenografia alle performance che hanno accompagnato la gara.

Spettacolare l'esibizione di Mika, conduttore insieme a Alessandro Cattelan e Laura Pausini, che ha preceduto l'annuncio dei vincitori. Il cantante si è esibito e ha coinvolto tutto il pubblico in alcuni dei suoi brani di più successo, da "Love today" a "Happy ending".

Da Gigliola Cinquetti ai Måneskin: sul palco gli italiani vincitori dell'Eurovision

Pubblico in delirio anche per l’attesa esibizione dei Måneskin, vincitori dell'edizione 2021 dell'Eurovision, che hanno suonato per la prima volta il loro nuovo singolo "Supermodel" e con l'omaggio a Elvis, "If I dream"

Emozionante l'esibizione di Giliola Cinquetti che con "Non ho l'età" ha riportato il Pala Alpitour e tutto il pubblico dell'Eurovision a quel 1964, anno in cui vinse il Song Contest, prima artista italiana a ricevere il premio.