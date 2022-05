Centinaio a Savigliano: "Il centrodestra vuole cambiare le cose e governare questa città"

È cominciata da Savigliano la visita del sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio nella nostra provincia. Dopo aver realizzato un tour in due aziende agricole del territorio (una ortofrutticola e un allevamento di capi bovini) Centinaio ha poi raggiunto il concentrico del comune saviglianese dove ha potuto assaporare l’evento Quintessenza, storica rassegna dedicata a spezie, erbe e fiori.

Durante la mattinata il sottosegretario ha portato un sostegno a Gianluca Zampedri, candidato a sindaco per la coalizione di centrodestra.



“Una bella mattinata – ha commentato il candidato – Abbiamo parlato di temi fondamentali su cui abbiamo più volte insistito nel nostro programma elettorale. La nostra intenzione è di ricostruire un assessorato all’agricoltura che in un centro come Savigliano è fondamentale, soprattutto in un periodo che ha visto l’imprenditoria classica depauperarsi. Il pil del settore primario per la nostra realtà è fondamentale, un settore che resiste e crea reddito e indotto e che si sostiene ascoltando direttamente le istanze di allevatori e coltivatori.”

Durante la visita erano presenti anche i presidente delle associazioni di categoria oltre ai ‘big’ provinciali della Lega.

Nel video le parole del sottosegretario dalla centrale Piazza Santa Rosa a sostegno del candidato Gianluca Zampedri.