Ecco la lista civica al completo di Patrizia Gorgo candidata sindaco di Racconigi

Sono Margherita Abrate, Lorenzo Fusero, Emma Comino e Luca Bersano i nomi dell’ultimo gruppo di candidati svelato dalla lista civica che accompagnerà l’avvocato Patrizia Gorgo alle prossime elezioni amministrative Racconigesi. Abrate è al suo debutto politico ma saprà cogliere le necessità e sensibilità del territorio grazie alla sua esperienza di assistente sociale specializzata in salute mentale, arricchita anche dall’aver fatto parte del cda Monviso Solidale; Lorenzo Fusero è molto attivo e conosciuto nel panorama del volontariato giovanile, lavora nell’azienda di famiglia specializzata in mobili d’arredamento; Emma Comino torna a scendere in campo, conosciuta in paese per la sua attività di volontariato al Centro Incontro; Luca Bersano con un passato da pugile professionista è pronto a misurarsi questa volta su un campo diverso portando con sé nuove idee energie e la voce del mondo sportivo.



Con gli ultimi 4 nomi la squadra che accompagnerà Gorgo è stata completamente scoperta. In ordine alfabetico: Margherita Abrate, Andrea Bellino, Andrea Beltrando detto Adriano, Luca Bersano, Francesca Candelo, Emma Comino, Giuseppe Danese, Lorenzo Fusero, Ines Ghigo, Enrico Inverso, Andrea Maero, Filomena Marangi detta Filena, Mirco Pallena, Flavia Pignata, Silvano Sannazzaro e Federico Soldati.



Chi nelle ultime settimane ha incontrato la lista nella sede di via Garibaldi o ai gazebo durante il mercato avrà già conosciuto di persona alcuni dei candidati. Per chi non fosse riuscito in queste occasioni la candidata Gorgo e la sua squadra organizzano una serata di presentazione dei candidati e del programma per cambiare il volto a Racconigi giovedì 19 maggio alle ore 21.00 presso il salone Soms di Via Carlo Costa 23.