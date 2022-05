Elezioni - Portera presenta i suoi 'sessanta': "Una squadra variopinta con sensibilità politiche diverse"

A Savigliano 60 i candidati a sostegno di Antonello Portera. Quattro liste civiche (16 nomi per “Amici di Savigliano”, 12 per “Progetto per Savigliano”, 16 per “Noi X Savigliano”, 16 per “Nuova Civica”).

Conosciamo meglio la coalizione al suo sostegno.

Una coalizione politicamente trasversale quella che sostiene la sua candidatura. Da chi è rappresentata?



Nella coalizione sono effettivamente presenti molte anime della nostra città e sensibilità politiche differenti. Vi sono giovani studenti, pensionati, casalinghe e lavoratori un po' di tutte le attività produttive, con vari ruoli; sono candidati dirigenti d'azienda, operai, impiegati e docenti; sono rappresentate le professioni, l'imprenditoria agricola, commerciale e dell'artigianato, il settore dei servizi; è ampiamente presente nelle liste tutto il mondo del lavoro del nostro ospedale e sono candidati anche esponenti di entità associative saviglianesi. Riteniamo di riuscire a coprire un'area molto ampia delle espressioni della città, considerando che fanno parte della squadra ben nove persone (compreso il sottoscritto) che hanno già ricoperto in passato la carica di consigliere comunale, provenienti in pratica da tutte le aree politiche (di partito e civiche).

Ritiene che la sua coalizione sia l'unica compagine politica veramente civica in questa tornata elettorale?



Non è facile e credo nemmeno bello da parte mia fare valutazioni in casa d'altri. Guardando invece in casa nostra posso dire che questa coalizione così ampia è nata da un movimento civico spontaneo creatosi dal basso e cresciuto nel corso dei mesi. Il valore storico per Savigliano è comunque grande ed è sintomatico di una volontà di innovazione e cambiamento che viene dalla base. Il mio nome è venuto solo in un secondo momento e mi sento onorato di poter essere riferimento per un progetto così ambizioso e inclusivo.

Da quanti giovani sarà composta? Quali invece i profili di più esperienza?



Ci sono una decina di candidati sotto i 35 anni, di cui la metà sono ragazzi tra i 20 e 30 anni, con una notevole energia propulsiva. Su di loro puntiamo molto.

Puntiamo molto anche su chi ha esperienza non solo in politica ma anche nelle varie espressioni della società civile. Vi sono in lista infatti diverse persone che già sono state protagoniste di iniziative varie, anche in forma associativa a beneficio della nostra comunità.



Quale pensa sia il valore aggiunto della sua squadra?



La variopinta composizione della coalizione, aggregando sensibilità politiche diverse, ha creato in modo spontaneo in tutti noi la convinzione che ogni traguardo sarà raggiunto ascoltando ed accettando di confrontarsi con punti di vista diversi e percepisco che in linea generale ci si aspetta da me la giusta capacità di promuovere la sintesi. Se saremo bravi a svolgere ciascuno il proprio ruolo con questo approccio potremo avere l'ambizione di riuscire ad interpretare la volontà di una porzione molto ampia della popolazione, anche di chi non ci avrà votato. Questo potrebbe essere in prospettiva il valore aggiunto.

LISTA "AMICI DI SAVIGLIANO"



Anna Maria Balansino

Olga Barale

Matteo Bertola

Simone Brunetti

Sara Cappa

Rocco Ferraro

Luciano Gandolfo

Anna Giordano

Elisabetta Giovanniello

Luca Groppo

Piero Gullino

Roberta Isaia

Gloria Monasterolo

Valter Nicoletti

Vincenzo Pallonetto

Francesco Villois

Ecco da chi sarà composta la squadra a sostegno di Antonello Portera.

LISTA "PROGETTO PER SAVIGLIANO"

Massimo Actis

Giuseppe Bartolomeo Arese

Elvira Bertola

Dario Bonavia

Federica Brizio

Gianluca Conte

Maria Rosa Lo Vetere

Diego Pancaldo

Alberto Pettavino detto "Alby"

Daniela Marina Piras

Piergiorgio Rubiolo

Pasquale Zagaria

LISTA "NOI X SAVIGLIANO"

Angela Abbate

Clotilde Ambrogio

Bruna Bassetti

Cristina Botta

Arianna De Sero

Demetrio Fortuna

Roberto Giorsino

Federica Gozzarino

Pasquale Iannuzzi

Tiziana Claudia Longo

Marin Ejlli

Cristiana Prone

Sergio Tesio

Piermatteo Testa

Alessandro Todeschelli

Viviana Vassallo

LISTA "NUOVA CIVICA"