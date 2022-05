Elezioni Savigliano, Zampedri: “Fondamentale realizzare una nuova scuola elementare”

Completate liste e programma continua la corsa di Gianluca Zampedri verso le elezioni amministrative del 12 giugno che coinvolgeranno anche il comune di Savigliano. Il commercialista 54enne sarà sostenuto dalla lista civica “Risvegliamo la città” e da “Lega”, “Fratelli D’Italia e “Forza Italia con Udc”.

Con il candidato a primo cittadino abbiamo trattato il tema della scuola.

Tra i punti del vostro programma ampio spazio è dedicato alla scuola.

Sì con il lavoro è uno degli ambiti che riteniamo prioritari. Lo ha detto giorni fa Papa Francesco dopo aver ricevuto in udienza docenti e studenti dell’Università di Macerata. Ha spiegato come investire sulla scuola sia il miglior investimento per il futuro. Facciamo nostra questa idea calandola sul locale. Savigliano è storicamente città di filantropi e benefattori che qui hanno portato un ‘sapere’, mai fine a se stesso. Non possiamo oggi dimenticarci di questo insegnamento del passato, così come non possiamo rimanere indietro. La scuola è un mattone fondamentale per costruire il futuro della nostra Città.

Su cosa puntare?

In primis sull’edilizia scolastica, in particolare sulle scuole primarie saviglianesi. L’edificio che oggi ospita la primaria del primo circolo di via Ferreri è al limite della vergogna con aule non pensate per ospitare bambini, non idonee per attività didattiche che non siano frontali, per nulla in linea con la didattica moderna. Per non parlare della mancanza di una palestra, di una mensa scolastica adeguata, di uno spazio esterno fruibile, di un parcheggio per i genitori che ogni mattina portano qui i loro bambini e per gli insegnanti che ci lavorano. E questa è solo una delle criticità che abbiamo evidenziato.

Ci faccia ancora qualche esempio...

Penso alla primaria del secondo circolo di Borgo Pieve. Qui abbiamo riscontrato problemi di manutenzione che graveranno sempre più sulle spese del comune se non si interverrà con urgenza. Qui la palestra c’è, ma è indecorosa e priva di spogliatoi, nonostante sia utilizzata da alcune associazioni sportive locali. Anche qui manca una mensa e le aule sono al limite della capienza. Non ci sono laboratori e gli spazi per attività individualizzate praticamente non esistono.

Cosa fare?

Savigliano ha bisogno di una nuova scuola elementare che sia in grado di ospitare mille alunni con un numero sufficiente di aule, laboratori e spazi dedicati per i più deboli. Qui ci deve essere una mensa che garantisca fino a 900 pasti al giorno e due palestre complete di spogliatoi che potrà essere utile anche per realtà sportive esterne. Senza trascurare la presenza di un’ampia area verde. I luoghi dove far nascere una realtà simile nel nostro comune non mancano. Visti i tempi bisogna agire con urgenza. Occorre individuare l’area più idonea, valutando l’impatto sulla viabilità cittadina e coinvolgendo tutta la popolazione nel processo di selezione dell’area. Perché questa scelta, che riteniamo chiave, deve essere di tutti. Va fatta una scelta di carattere amministrativo e non, in nessun modo, politico.

Dove recuperare i fondi per questo intervento?

L’indebitamento del comune è molto basso. Il che potrebbe sembrare un bene, ma, anzi, testimonia come le ultime amministrazioni abbiano investito poche risorse sul territorio. Senza sperperare denaro pubblico, ma ora è il momento di approcciarsi con un nuovo metodo. Fare scelte coraggiose e destinare risorse importanti per opere strategiche. E la scuola è, per noi, ampiamente strategica. Ad ogni modo è impensabile che il comune da solo possa farcela. L’esperienza insegna che i centri virtuosi sono quelli bravi a farsi trovare pronti con progetti sostenibili e cantierabili quando i finanziamenti vengono erogati.