Pronti...Via!! UNVS Sezione di Bra in campo al fianco della diversa abilità

Grazie al coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione di Cuneo, in particolare del Coordinatore Ufficio Educazione Fisica Prof. Marcello Strizzi, ancora una volta forti del riconoscimento di formatori "certificati" proprio dal MI, l'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra è nuovamente in campo per un ambizioso e storico progetto: "Pronti...Via!!".





Ecco allora che sulle piazze di Alba, Bra, Cuneo, Fossano e Saluzzo gli uomini della dinamica realtà associativa territoriale dell'UNVS saranno presenti e partecipi per dar evidenza a concetti importanti legati alla diversa abilità ed al fairplay.