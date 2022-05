Calcio Serie D: il Fossano batte l'Asti nell'ultima di campionato, domenica prossima spareggio playout in casa contro il Ticino

Il Fossano fa il suo dovere fino in fondo, batte l'Asti 2-1 nell'ultima di campionato e viene "premiato" dal risultato di Sanremese-RG Ticino (vittoria ligure per 1-0): i blues giocheranno in casa lo spareggio playout con il Ticino domenica prossima, potendo contare, oltre che sul fattore campo, anche sulla possibilità di salvarsi dopo 120 minuti di eventuale parità. Contro l'Asti decidono le reti, entrambe nel primo tempo, di Gabriele Di Salvatore e Adorni.

LA CRONACA

Il Fossano parte fraseggiando bene e sblocca il match dopo pochi minuti. Autore del gol Gabriele Di Salvatore, il cui destro a giro non lascia scampo a Zeggio: 1-0 al 13'. L'Asti risponde al 25' con Piana, su sviluppi di un corner. Merlano è reattivo e si oppone al colpo di testa ravvicinato del numero 9 ospite. I padroni di casa controllano agevolmente e raddoppiano al 40' con Adorni che calcia da trenta metri sorprendendo il portiere avversario sul proprio palo. Poco prima Coulibaly aveva concluso dopo una buona azione personale trovando la respinta di Zeggio. Squadre a riposo con il Fossano avanti di due reti ed in controllo della partita.

La squadra di Boschetto riparte con intenzioni discretamente bellicose. Al 49' serve il miglior Merlano per respingere un tiro di Picone: la rete di Trevisiol, lesto ad insaccare sulla ribattuta, viene annullata per fuorigioco. Blues troppo passivi e l'Asti ne approfitta. Al 58' Piana, con un destro angolato, accorcia le distanze, riaprendo i giochi. A dieci dalla fine Plado mette i brividi al "Pochissimo" con un tiro potente di poco alto sulla traversa. Finisce 2-1 per il Fossano, che si giocherà tutto, tra sette giorni, nell'ultima battaglia stagionale.

TABELLINO

Fossano (4-3-3): Merlano, Adorni, Scotto, Marin, Quaranta; Rosano, Matera, Della Valle (59'Lima Barbosa); Coulibaly (87' Pianetti), Galvagno, G. Di Salvatore (87' Giobergia). A disp: Fazio, Lima Barbosa, Pianetti, Giraudo, Scarafia, Giobergia, L.Di Salvatore

Asti (4-3-3): Zeggio, Pezziardi (56' Ciletta), Venneri, Pinto, Rosset (81' Brollo); Picone, Lanfranco, Plado; Diagne (89' Garro), Piana (87' Muraca), Trevisiol (56' Toma). A disp: Brustolin, Ciletta, Toma, Brollo, Legal Ludovic, Muraca, Garro, Virdis, Bustone

Gol: 13' G.Di Salvatore, 40' Adorni, 58' Piana

Ammoniti: Picone

Arbitro: Fabrizio Pacella di Roma 2, assistenti Dario Ameglio di Torino e Umberto Galosso di Torino