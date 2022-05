Finale Play-Off A2/F, Lpm Bam Mondovì-Macerata 3-1, coach Solforati: "Sognare non costa nulla..." (VIDEO)

In un PalaManera traboccante di pubblico e di entusiasmo, la Lpm Bam Mondovì ha superato la Cbf Balducci Macerata con il punteggio di 3-1. Un successo che ha rimesso in equilibrio la situazione nella Finale Play-off, che ora vede una vittoria per parte.

La promozione in A1, pertanto, sarà decisa da gara-3, che si giocherà nel prossimo week-end. Al momento resta aperta l'ipotesi che l'ultimo atto di questa entusiasmante finale si giochi sabato prossimo. Grande soddisfazione in tutto l'ambiente monregalese, per una vittoria ottenuta con grande determinazione. Soddisfatto ovviamente anche il tecnico delle pumine Matteo Bibo Solforati, che al termine del match ha commentato la bella vittoria delle sue ragazze: