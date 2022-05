Finale Play-off A2/F, Lpm Bam Mondovì-Macerata 3-1, la Mvp Beatrice Molinaro: "E ora che vinca la migliore..." (VIDEO)

Una vittoria per continuare a sognare. E' quella ottenuta dalla Lpm Bam Mondovì, che questo pomeriggio ha superato in casa la Cbf Balducci Macerata per 3-1, riequilibrando di fatto il punteggio nella Finale Play-off (1-1). Per decidere chi tra Mondovì e Macerata staccherà il biglietto per la Serie A1, dunque, bisognerà attendere gara-3, in programma nel prossimo week-end.

Ancora incerta la data dell'ultimo atto della finale, visto che gara-3 potrebbe disputarsi sabato 21 maggio. La decisione tuttavia sarà presa al massimo martedì mattina. Per il momento le Pumine si godono questa vittoria, ottenuta con grinta e determinazione. Tra le migliori in campo la centrale Beatrice Molinaro. Eccola a fine gara ai nostri microfoni: