Finale Play-off A2/F: provaci ancora Puma! La Lpm Bam Mondovì alle 17 ospita Macerata con l'obiettivo di vincere e tenere acceso il sogno promozione

Vincere per rendere ancora vivo il sogno della promozione! La Lpm Bam Mondovì oggi scenderà in campo al PalaManera per la sua ultima gara casalinga della stagione. Le Pumine di coach Solforati ospiteranno la Cbf Balducci Macerata per gara-2 della finalissima Play-off.

La sconfitta della Lpm rimediata sette giorni fa in quel di Macerata ha di fatto consegnato alla squadra di Paniconi un importante match-point. Se infatti la Cbf dovesse ottenere un nuovo successo, la formazione marchigiana festeggerebbe la promozione in A1. Le rossoblù di casa, però, non ne vogliono sapere di alzare bandiera bianca e oggi cercheranno in tutti modi di vincere e portare la sfida con le marchigiane alla bella di gara-3.

La formazione ospite, tuttavia, giungerà a Mondovì con un considerevole vantaggio psicologico, quello di non essere costretta a vincere a tutti i costi. Una "leggerezza" mentale assente nelle Pumine, consapevoli di giocarsi il tutto per tutto nel match di questo pomeriggio. Dal punto di vista tecnico è una gara che si preannuncia equilibrata nei valori e che alla fine premierà la squadra più paziente e capace di commettere meno errori.

Tanti i duelli in campo, a cominciare dai liberi Veronica Bisconti e Giulia Bresciani, tra i migliori della serie A. Sfida interessante anche tra gli opposti, l'israeliana Polina Malik e Veronica Taborelli. Il pubblico di certo rappresenterà la cornice straordinaria di questa importantissima sfida. In mattinata dovrebbero andare "polverizzati" gli ultimi biglietti ancora disponibili sul portale "liveticket.it".

Di certo oggi il PalaManera stabilirà il record di presenze e l'atmosfera che saprà regalare sarà quella delle grandi occasioni. Anche per questo motivo l'invito è di raggiungere il PalaManera in congruo anticipo, in modo da rendere più agevoli e snelle le operazioni di accesso alla struttura. Da Macerata giungerà un pullman con più di 50 tifosi della Cbf.

Sette i precedenti tra le due formazioni, comprese le due gare disputate in questa stagione, con un bilancio che pende nettamente a favore della squadra marchigiana, che per ben 6 volte è riuscita a centrare la vittoria. L'unico successo monregalese è datato 6 ottobre 2019, quando il Puma si impose in casa per 3-1. Insomma se non si tratta di una classica "bestia nera" poco ci manca.

Tre le ex in campo e tutte attualmente con la maglia rossoblù: Veronica Bisconti, Veronica Taborelli e Morgana Giubilato. Il match sarà arbitrato da Giorgia Spinnicchia (Catania) e Paolo Scotti (Cremona). Prevista la diretta free sul canale Youtube Volleyball World. Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per le ore 17.