Volley maschile A2: Cuneo, oggi scatta la Finale PlayOff contro Reggio Emilia

Una nuova battaglia sta per avere inizio e ancora una volta il palazzetto di Cuneo sarà protagonista; alle ore 18.00 la serie A2 maschile del Cuneo Volley scenderà in campo contro Reggio Emilia per Gara1 della Finale Play Off, in palio un posto in Superlega.

Lo scorso anno i biancoblù avevano raggiunto la semifinale, quest’anno i ragazzi di coach Serniotti fremono per giocare la Finale. L’avversario è tutt’altro che facile, ma è anche vero che lo si conosce bene e la voglia di togliersi quel sassolino della Coppa Italia c’è. Tuttavia il focus è sul gruppo e il proprio gioco che è la cosa più importante, ciò che la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo ha ben fisso è l’obiettivo finale e poter iniziare in casa la serie è un’enorme fortuna dal grande potenziale.

Gara 2 è stata posticipata a giovedì 19 in quei di Reggio Emilia per indisponibilità di campo, mentre Gara 3 resta invariata sabato 21 alle ore 20.30 a Cuneo; in caso si allunghi la serie, anche Gara 4 verrà slittata al giovedì.

A poche ore dal match, le parole del regista cuneese Matteo Pedron: «Stasera ci aspetta un’altra battaglia. Loro sono una squadra forte, che può vantare una rosa di ottimi giocatori e lo hanno dimostrato conquistandosi tre finali su tre; sono un gruppo che non molla mai, lotta palla su palla e stanno giocando un’ottima pallavolo. Per noi non sarà una partita semplice, dovremmo avere pazienza e restare sempre concentrati, sapendo che non sarà facile. La settimana che è appena terminata è andata bene, ci siamo allenati a un ottimo livello e non vediamo l'ora di iniziare a giocare questa Finale».

Resta attiva la prevendita online su Liveticket al seguente link -> cutt.ly/GHpa5ZA

Sarà anche possibile acquistare i biglietti, dalle ore 16.30 in avanti, presso la biglietteria del palazzetto.

Si ricorda che la Finale Play Off è inclusa nell’abbonamento, previa prenotazione tramite e-mail all’indirizzo: biglietteria@cuneovolley.it entro le ore 12.00 (non verrà assicurato il posto legato alla sottoscrizione, ma ne verrà dato uno disponibile).

Il biglietto d’ingresso è unico al prezzo simbolico di 10€ in modo che sia alla portata di tutti, perché il sogno è grande e condiviso. Omaggio per gli Under 19 e le categorie speciali.