Turismo Piemonte 2022: da quali numeri si parte?

Il turismo piemontese ha registrato un forte incremento nel corso del 2021, quando ha riscontrato un buon aumento del 62% dei pernottamenti nella sola seconda parte dell’anno. Merito, evidentemente, del ritorno alla normalità per quanto concerne il comparto turistico, con un livello di movimenti che è risalito oltre ai livelli del 2019.

Complice anche i favorevoli nuovi collegamenti, che permettono di arrivare allo scalo aeroportuale in breve tempo (giusto quello necessario per qualche sessione di Crazy time live o la lettura di un quotidiano), nel corso della seconda metà del 2021 gli arrivi sono cresciuti dell’1%, mentre i pernottamenti sono saliti del 7%. E ora cosa possiamo attenderci dal nuovo anno? I numeri del 2021 verranno presumibilmente superati?

Il Piemonte corre meglio del resto d’Italia

Per quanto poi attiene la natura delle prestazioni del turismo piemontese rispetto a quelle del resto d’Italia, emerge come la regione stia correndo a doppia velocità, mostrando l’eccellenza di un territorio ricco di eventi e di attrazioni.

Non è un caso che osservando gli andamenti nei territori di competenza delle Agenzie Turistiche Locali, emerga come tutti abbiano incrementati i movimenti rispetto al 2020, riducendo il divario sul 2019, e che il 2022 sia partito con un piede ancora migliore e più dinamico.

Tra le aree di maggiore rilevanza in termini di prestazione, citiamo innanzitutto quella delle Langhe Monferrato Roero , e Biella Valsesia e Vercelli, che nel 2021 hanno quasi avvicinato i dati del 2019, nonostante la mancanza del turismo della stagione invernale della prima parte dell’anno.

Risulta invece un po' più attardata l’area di Torino e provincia. Nonostante nel 2021 si sia verificato un incremento del 53% negli arrivi e del 32% nei pernottamenti, infatti, rispetto al 2019 si manifesta ancora una differenza del 44%. Anche al netto di ciò, l’area di Torino è quella in grado di confermarsi come principale destinazione piemontese, con più di 4 milioni di pernottamenti e più di 1,4 milioni di arrivi. A seguire c’è il Distretto Turistico dei Laghi, con 2,8 milioni di pernottamenti e più di 790 mila arrivi. Ancora, il distretto Langhe Monferrato Roero, con più di 1 milione di pernottamenti e quasi 470 mila arrivi.

Cosa attendersi dal 2022

Ma cosa attendersi dal 2022? Considerato che l’anno è iniziato da oltre cinque mesi e che i primi dati statistici sono più che positivi, è lecito aspettarsi che il 2022 sia l’anno della nuova accelerazione del turismo piemontese, trascinato dai grandi eventi in corso e in programma per i prossimi mesi.

Un ruolo di rilievo potrà essere esercitato anche dai voucher vacanza regionali , che nel 2021 sono stati finanziati con 6,5 milioni di euro e che hanno fornito una ricaduta per circa 50 milioni di euro, fornendo una buona leva che dovrebbe essere rinnovata anche per il 2022, quando si pensa di rilanciare lo strumento con almeno altri 1,2 milioni.

Insomma, ottime basi sulle quali il Piemonte dovrebbe essere in grado di chiudere un bilancio molto positivo per il suo settore turistico.