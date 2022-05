Da Torino a Pinerolo, passando per Cavour: i condomìni diventano comunità energetiche

Un anno fa, il condominio di via Cittadella 19 a Pinerolo era il primo autoconsumatore collettivo d’Italia. Oggi, a distanza di un anno, Acea energie nuove ha festeggiato questo compleanno, presentando altri 20 condomìni da Torino a Pinerolo, passando per Cavour, Moretta e Racconigi, che diventano comunità energetiche condominiali.

Stamattina si è tenuto un evento al Campus delle Nazioni Unite a Torino, dove si è trattato del progetto Energheia, che coinvolge la società pubblica del Pinerolese Acea pinerolese energia e la Tecnozenith: “Il traguardo raggiunto con questi 20 nuovi condomìni ci dà la misura della concretezza e della attuabilità di una progressiva autonomia energetica che parte dai singoli utenti e offre una risposta concreta al bisogno di smarcarsi dalle fonti fossili tradizionali e dalle dipendenze energetiche – indica Francesco Carcioffo, amministratore unico di Acea energie nuove –. Questo prepara inoltre il territorio a unire i vari punti di produzione e consumo di rinnovabili che saranno la base per le comunità energetiche territoriali su vasta scala del futuro dove condomìni, aziende, privati, enti pubblici, a distanze notevoli, condivideranno le energie messe in comune e autoprodotte”.