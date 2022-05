Monforte d'Alba ospita la Fanfara dei Bersaglieri di Como: concerto sabato 21 maggio

Arrivano i Bersaglieri! In occasione del raduno nazionale che inizia oggi fino al 22 maggio a Cuneo, il Comune di Monforte d’Alba, sabato 21 maggio, accoglierà Fanfara dei Bersaglieri di Como che arriverà nel paese langarolo verso le ore 16. Cena alle 18.30 organizzata dalla Pro Loco. La sera, alle ore 20.30, momento di commemorazione in onore dei caduti delle due Guerre Mondiali, ed alle 21 concerto della Fanfara per l’auditorium Horszonwski aperto al pubblico. Domenica mattina si parte per Cuneo.

Così si potranno ascoltare i brani del corpo musicale dei fanti piumati che, dal 1836, con coraggio, dedizione e attaccamento alla Patria, si sono distinti nelle diverse operazioni a cui hanno partecipato. In guerra, in tempo di pace, nelle avversità e nelle fortune, i Bersaglieri sono diventati uno tra i corpi più amati e significativi dell’esercito italiano e, per la prima volta a Cuneo, saranno protagonisti di una grande festa.



«Siamo felici e orgogliosi di ospitare la Fanfara di Como che, per l’ospitalità, ringrazierà il paese regalandoci un concerto che sarà sicuramente emozionante. Un momento importante per ricordare come questo corpo militare abbia fatto tanto per l’Italia, fin 1836, l’anno della sua formazione. Domenica mattina sveglia presto anche per me: accompagnerò i nostri ospiti al raduno nazionale a Cuneo, città che ospiterà per la prima volta i Bersaglieri in un contesto di festa» ha dichiarato Livio Genesio, il sindaco di Monforte d’Alba, in occasione di questo importante evento simbolico.