Investito da un pirata della strada a Montà d'Alba, l'appello del ciclista: "Aiutatemi a trovarlo"

"Aiutatemi a ritrovare il pirata della strada che mi ha investito ed è fuggito". E' questo l'appello di Luca, ciclista, non appena dimesso dall'ospedale di Verduno.



L'incidente si è verificato sabato, alle ore 15:30, alla rotonda del centro di Montà d'Alba. Un'auto ha tamponato e gettato a terra il ciclista, che ha riportato diverse fratture multiple. Luca, nonostante lo spavento, è riuscito a notare alcuni particolari dell'auto pirata che l'ha investito: una Lancia Delta, di terza serie, di colore grigio e con il tettuccio nero.



"La targa dell'auto, il cui conducente è fuggito senza prestare soccorso, inizierebbe per DV325, ma non ne sono sicuro. Grazie a chi potrà darmi una mano".