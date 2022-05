Roreto di Cherasco, code sulla salita Bergoglio ed in centro paese per un cantiere

Traffico rallentato e lunghe code nella mattinata di lunedì 16 maggio in Salita Bergoglio, sulla strada provinciale 7 ai piedi di Roreto di Cherasco, ma anche nel centro del paese.

Lavori di asfaltatura prima dei tornanti, nel tratto che dalla rotonda verso Cherasco porta alla salita, sono all'origine del disagio causato agli automobilisti.

I mezzi che da Alba transitano in direzione Fossano-Cuneo sono costretti ad attese che superano anche i 20 minuti per raggiungere Roreto, mentre la carreggiata in direzione Alba, per chi proviene dal Fossano e Savigliano, è completamente chiusa con deviazione verso Bra.