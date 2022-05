3 consigli utili per navigare su internet in sicurezza

Al giorno d’oggi, internet è uno strumento indispensabile: non solo ci aiuta con ricerche per il lavoro o lo studio, ma anche per l’acquisto di prodotti, la prenotazione di vacanze o l’utilizzo di servizi per lo svago personale, come le piattaforme di streaming. In altre parole, internet è diventato un luogo dove si svolge la maggior parte delle nostre transazioni economiche, che in quanto tali richiedono la condivisione di dati personali sensibili, come le generalità, le coordinate bancarie e i numeri di carta di credito.

Per questo motivo è fondamentale adottare alcuni accorgimenti per navigare in sicurezza senza il rischio di furti di identità o di irruzione nei conti bancari. Naturalmente, esistono diversi modi per mantenere un certo livello di tutela nelle nostre transazioni online, ecco perché nel nostro articolo daremo tre consigli per navigare in rete in tutta sicurezza.

Controllare che la connessione sia criptata

Detta così sembra un’impresa impossibile, ma aggiungere questo ulteriore livello di sicurezza alla tua permanenza online è un gioco da ragazzi. Solitamente si tratta di un’informazione ricavata automaticamente dal browser di navigazione, ma è sempre possibile cercarla anche manualmente.

Per farlo, non si deve far altro che cercare il protocollo HTTPS, ovvero la garanzia che il sito è protetto da elementi dannosi tramite connessione criptata. In altre parole, ne sono provvisti tutti gli indirizzi internet che presentano questa sigla oppure vengono segnalati con un lucchetto o evidenziati di verde.

Ciò significa che il sito utilizza il cosiddetto SSL (Secure Sockets Layer), uno “strato” di protezione presente nella maggior parte dei portali che prevedono transazioni, anche per esempio le pagine internet che usiamo per coltivare i nostri hobby o cercare un po’ di relax. Pensiamo alle piattaforme di streaming o ai siti di gioco online con slot machine che, avendo bisogno dei nostri dati sensibili, devono adottare questa misura extra per essere in regola.

Scegliere un buon antivirus

Questo è senza dubbio uno dei primi passi per assicurare un certo grado di sicurezza nelle nostre operazioni su internet. Sul mercato ce ne sono diversi tipi, con differenti caratteristiche e offerte e, nonostante si tratti nella maggior parte dei casi di un servizio a pagamento, vale davvero la pena approfittare di questi pacchetti di protezione per svariati motivi.

Innanzitutto, pressoché tutti gli antivirus sono disponibili in una versione mensile di prova gratuita. In altre parole, è possibile scaricare il pacchetto, installarlo con una licenza temporanea e testare il prodotto prima di prendere una decisione in merito all’acquisto.

Inoltre, anche le versioni gratis inviano prontamente una notifica all’utente nel momento in cui, per esempio, si accede a un sito potenzialmente dannoso oppure vengono rilevati componenti aggiuntivi pericolosi per il dispositivo. A questo proposito, è utile sapere che esistono antivirus sia per laptop che per smartphone, il che facilita molto la nostra navigazione sicura.

Aggiornare il browser e cambiare le password

Quante volte abbiamo aperto il browser del nostro smartphone, ci è apparso un messaggio di aggiornamento e abbiamo cliccato “ricordamelo più tardi”? Se la risposta è “fin troppe”, è decisamente ora di cambiare abitudini.

Un browser non aggiornato è l’ambiente ideale per l’intrusione da parte di malware e agenti dannosi, che si infiltrano proprio dalle falle di sistema. Per questo, che si tratti di Chrome, Safari o Mozilla, è importante mantenere il browser sempre aggiornato all’ultima versione, in modo da far fronte in modo efficiente a queste minacce.

Strettamente collegato a questo accorgimento è anche la modifica frequente delle password. Ormai praticamente qualsiasi sito ci dà indicazioni molto precise per impostare una password sicura, ma è a volte non basta: un aggiornamento periodico di password contenenti numeri, simboli e lettere sia maiuscole che minuscole è un modo semplice e veloce per tutelarsi online.

In sintesi

Alla fine della nostra breve panoramica sui piccoli accorgimenti online che possiamo adottare ogni giorno, è chiaro che non bisogna essere dei tecnici informatici per stabilire un buon livello di sicurezza per te e la tua famiglia. Speriamo di averti darvi degli spunti utili per rendere la tua presenza online sicura e serena. Alla fine basta davvero poco per un utilizzo consapevole della rete!