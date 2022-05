A Neive arriva il “Borgo diVino in tour”

Appuntamento speciale a Neive, uno dei borghi più belli d’Italia, con il grande evento “Borgo diVino in tour”: il 20, 21 e 22 maggio saranno tre giorni apparecchiati per entrare nell’universo del vino, in un Comune che ne rappresenta ben quattro: Barbaresco, Barbera, Dolcetto e Moscato; l’evento si presenta come un successo già annunciato, per le eccellenze proposte e non soltanto dedicate ai winelovers ma anche agli appassionati di arte, cultura, paesaggio e gastronomia.

Tra le mura dei vicoli del borgo storico di Neive tante cose da scoprire: scorci, monumenti ed edifici storici di grande bellezza, mostre che presentano le diverse espressioni artistiche, il museo dedicato a Romano Levi, la Panchina Gigante, naturalmente i tipici ristorantini dove assaggiare i piatti del territorio e tante altre cose immerse nella grande bellezza del paesaggio della Langa della vigna.

Per gli amanti del vino sarà a disposizione un ticket che darà diritto a un bicchiere nella sua sacchetta e otto degustazioni, da consumare presso gli stand delle tante aziende agricole presenti all’evento; i vini si potranno ovviamente degustare anche in abbinamento ai prodotti tipici locali, scegliendo tra assaggi di salumi, formaggi, focacce, fritti e molto altro.

per gli appassionati del vino anche un percorso formativo: un percorso visivo diffuso che accompagnerà i visitatori passo dopo passo tra vicoli e piazze, per un vero e proprio viaggio nella conoscenza della vitivinicoltura diviso in tre capitoli: Guida sommelier, Abbinamento cibo-vino e Territori del vino.





Il voucher per accedere all’evento ha un costo di 15 euro, comprensivo del bicchiere con sacca e otto degustazioni. Venerdì 20 maggio i visitatori sono attesi dalle ore 18 alle ore 23; sabato 21 maggio dalle 12 alle 23 e domenica 22 maggio dalle ore 12 alle 22. Per chi arriva saranno a disposizione anche bus navetta. Info: tel. +39 06 9499 884. www.borgodovino.it/neive.