Caffè Letterario di Bra, un tributo a Fra Luca Isella con una serata sui Templari

Una serata per raccontare la storia, la leggenda e il mistero che ancora oggi affascina milioni di persone in tutto il mondo. Ma anche l’occasione per rendere un tributo a Luca Pier Giorgio Isella, il sacerdote braidese scomparso il 1° maggio, che sotto la tonaca da frate cappuccino conservava una grande passione per la ricerca e l’archeologia.

Fra Luca è apparso agli onori della cronaca per alcuni ritrovamenti sensazionali, come la tomba di Filippo d’Agliè o il leggendario castello medievale di Bra, fino alla Bastita di Torino e alla sua relazione con i Templari.

Una storia affascinante e controversa. Per alcuni sono stati un baluardo contro l’Islam, per altri la loro quinta colonna in Occidente. Per alcuni avrebbero ordito complotti contro la Cristianità, per altri li avrebbero sempre sventati. Ma soprattutto, avrebbero accumulato enormi ricchezze e custodito per oltre due secoli il Santo Graal.

Poi la letteratura, da Dan Brown ad Umberto Eco, il cinema con i film di Indiana Jones e persino il mondo dei videogiochi con la saga di Assassin’s Creed ne hanno fatto un’icona pop, di cui molti parlano e pochissimi conoscono.