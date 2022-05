Grande partecipazione alla Jam Session di musica e idee organizzata dai giovani candidati con Saglione

Sabato scorso 14 maggio si è tenuto in Piazza Turletti, in collaborazione con il Caffè Intervallo, "Giovani StruMenti", un momento di condivisione in musica principalmente rivolto a ragazze e ragazzi saviglianesi, all'insegna del proposito "Progettiamo il futuro". L'evento rientrava nell’ambito della campagna elettorale a supporto del candidatura a sindaco di Gianfranco Saglione, portata avanti dalla coalizione e, in questo caso, dai 16 candidati under40 tra i 57 complessivi della quattro liste (più del 25%).

A partire dalle 18 fino alle 21, si sono alternati davanti al meraviglioso Teatro Milanollo vari musicisti attratti dalla formula della Jam Session: diverse band, giovani artisti saviglianesi e cantautori si sono esibiti improvvisando jazz e blues, cover di ogni genere e brani inediti, partecipando spontaneamente anche ad esibizioni altrui, nel vero spirito di condivisione alla base dell'appuntamento.

Sono state proposte diverse letture riguardanti la partecipazione attiva dei giovani alla cosa pubblica interpretate con passione da alcuni ragazzi che studiano teatro. Inoltre, sono intervenute anche alcune associazioni giovanili per presentare i loro progetti in opera e le loro visioni sul futuro.

La musica e gli aperitivi hanno fatto da contorno a stimolanti conversazioni tra i partecipanti, dove giovani e meno giovani hanno potuto conoscere i candidati, confrontarsi con loro e condividere con i propri concittadini pensieri e idee sulla città del futuro (più e meno prossimo), nell’ottica di ascolto e partecipazione attiva che Gianfranco Saglione e coalizione propongono di portare avanti.

L’atmosfera propositiva ed energica creatasi fin da questi primi momenti, ha permesso che l'evento in Piazza Turletti suscitasse un notevole interesse, richiamando più di 100 partecipanti e attraendo anche autorità politiche del territorio come i sindaci delle vicine Cavallermaggiore e Saluzzo.

Dopo questo incontro più informale, si segnalano due nuovi appuntamenti per approfondire l’ambito programmatico principalmente legato a nuove generazioni, giovani famiglie, studenti e neo-imprenditori:

- mercoledì 18 maggio alle 20.45 presso Palazzo Taffini , tutti i candidati sindaci risponderanno direttamente alle domande dei ragazzi in un evento promosso dalla Fondazione CRS;