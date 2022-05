“Criminalmente bella”, lo spettacolo musical è già sold out a Saluzzo

E' già sold out lo spettacolo “Criminalmente bella” sul palco del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo venerdì 20 maggio alle 21 per il terzo appuntamento per la stagione di teatro amatoriale organizzata da Ratatoj APS e il Comune di Saluzzo in collaborazione con le compagnie Primoatto Saluzzo, Teatro Prosa Saluzzo, Compagnia Kabuki di Bagnolo, Corte dei Folli di Fossano, Compagnia Teatro del Poi di Bra, Compagnia Le Cercle Rouge di Busca.

Questa volta andrà in scena un musical, con il testo e la regia di Corrado Vallerotti e le musiche di Chiara Rosso, che sarà sul palco insieme a Chamir Colasurdo, Gianpiero Gregorio, Anna Mazza e Giulia Milano.

In un locale notturno di una ipotetica New Orleans degli anni ’20, avviene un delitto: un poliziotto chiamato ad indagare su un traffico di droga viene trovato morto.

Tra canzoni blues, risate, balletti, continui colpi di scena e whisky che scorre a fiumi, ad indagare sul delitto viene inviato un improbabile detective, Joe Bravo (bravo solo di nome).

Tra sensuali ballerine, cantanti e spietati killer, riuscirà a risolvere il più intricato caso della sua vita di detective (da strapazzo)? Le canzoni saranno suonate dal vivo da Mario Crivello, Enzo Fornione e Carlo Gaia e saranno interpretate dal corpo di ballo composto da Angelica Marchesin, Benedetta Sabena e Cecilia Viale.

Maggiori informazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it. Come da DPCM, per accedere al teatro è necessario essere in possesso di mascherina FFP2.