Saluzzo, torna “Negozi in Strada" domenica 22 maggio

Torna “Negozi in strada“ domenica 22 maggio, l’appuntamento con lo shopping "no stop tutto il giorno", fatto di sconti e promozioni sui prodotti, con negozi aperti e bancarelle in strada.

L’iniziativa, sempre molto attesa, è firmata da Concommercio di Saluzzo e zona, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale. Sono una settantina le attività aderenti, in una domenica che sarà all’insegna di animazione e del ritrovarsi: la novità dell’edizione 2022.

In piazza Risorgimento saranno presenti gli animatori con trucca-bimbi e giochi per tutte le età. Per tutta la giornata, in piazza Garibaldi, le ginnaste della Libertas porteranno in scena esibizioni coinvolgenti.

In piazzetta Santa Maria, oltre ad animazioni e baby dance verrà installata una postazione per erogazione di pop corn. In corso Piemonte lo scivolo gonfiabile garantirà allegria e divertimento ai bambini.

Via Torino verrà vedrà la postazione di un distributore di zucchero filato, mentre in via Gualtieri si svolgeranno attività ludiche-educative e laboratori manuali, a cura di “Girotondo - La Lucerna” attendono i bambini.

Nell’angolo della cultura in corso Italia verranno presentati libri e dischi a cura di “On the Corner” e “L’Ortica - Libreria indipendente”.

Per chiudere, in via Silvio Pellico verrà allestita la mostra pittorica e live painting a cura di Matteo Notaro. In piazza Cavour, non mancheranno le bancarelle del "Mercato della terra".