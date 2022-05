Il futuro Grandis al posto del Provveditorato: "Si abbatte l'edificio scolastico più recente e in buono stato di Cuneo"

Una ex dirigente scolastica di Cuneo, per 40 anni nel mondo della scuola, ha voluto evidenziare alcuni punti emersi nell'articolo di Targatocn che faceva una panoramica sulla situazione delle scuole superiori della città, in particolare riguardo al nuovo edificio che sorgerà al posto dell'Ufficio Scolastico provinciale.

Nell'articolo il presidente della Provincia sottolineava la soddisfazione per un nuovo edificio in città dopo decenni e della grande opportunità che questa nuova scuola costituisce anche per gli altri istituti cittadini, dove studia il 25% della popolazione studentesca della Granda.

La dottoressa Mariella Rulfi avanza delle obiezioni sulle decisioni prese dell'amministrazione provinciale e sugli interventi effettuati nei vari istituti. Tolti l'Itis Delpozzo e il Grandis, che avrà una nuova sede, per le altre scuole solo briciole.

Buongiorno,

Ho letto l'articolo pubblicato il 7 maggio scorso, “Da Cuneo a Mondovì milioni di Euro per le Scuole superiori della Granda, ma è una corsa contro il tempo”, e le dichiarazioni del presidente della Provincia, nonché quasi ex sindaco di Cuneo, Federico Borgna.

Diversamente da quelle che sono evidenti frasi ad effetto, smaccatamente elettorali, nei dieci anni appena trascorsi ben pochi lavori sono stati eseguiti, almeno nella città di Cuneo.

Scrivo con cognizione di causa, avendo lavorato nella Scuola per 40 anni, a Cuneo, con responsabilità diverse, fino alla Dirigenza.

Per quanto riguarda la nostra città, in merito ai tre Licei: il Peano-Pellico, il DeAmicis e il Bianchi – Virginio si sono dovuti adattare a traslochi di classi e sezioni nelle zone più diverse, e gli “investimenti importantissimi” sono stati fatti esclusivamente perchè, per legge, la Provincia ha dovuto intervenire sulla sicurezza, mettendo rappezzi e rattoppi ovunque, ma mai investendo per rendere gli edifici vivibili in modo consono alle comunità scolastiche. Ci sono aule con muri sfregiati, tetti che infiltrano acqua e diventano ricovero di piccioni e altro, palestre che di palestra hanno ben poco, aule ricavate da spazi diversi, con colonne portanti nel bel mezzo, e così via.

E' evidente il disagio degli studenti, dei docenti, dei collaboratori scolastici, che, in una mattinata, sono costretti a migrare da un edificio all'altro, in zone della città distanti tra loro.

Gli studenti del Liceo musicale prima dell'emergenza Covid trovavano locali angusti in Via Mazzini, ora in tensostruttura nel prato della scuola, ma non hanno un Auditorium, e devono chiedere asilo anche alle chiese per potersi esercitare; il Liceo DeAmicis, nella sede di Corso Brunet accoglie gli studenti in alcune classi pollaio che non dovrebbero più esistere, e nella sede di via Barbaroux convive con il Centro Permanente di istruzione per gli adulti – il CPIA – in un edificio (ex Scuola Lattes) che è stato modificato, ripensato, per non dire sacrificato per mantenere lì la scuola per adulti, anche se il Liceo DeAmicis ha visto la sua popolazione scolastica aumentare negli ultimi anni.

In via Monte Zovetto, proprio di fronte all'ingresso del Liceo Scientifico Peano, si erge un palazzone di ben 6 piani la cui altezza impedisce persino il pieno utilizzo della famosa specola. E a fianco ne sta sorgendo un altro, a completare un quadrilatero di unità immobiliari di prestigio costruite dopo aver venduto, e permesso, la demolizione di edifici che hanno ospitato servizi ai cittadini, immobili storici e anche di interesse culturale legati alla storia della città – come l'IPI, Istituto per l'Infanzia.

Un cambio di destinazione d'uso, la vendita a società immobiliari, ed ecco che, dove la Provincia poteva utilizzare quegli edifici per dare un po' di fiato al Liceo Peano-Pellico, si è invece permessa la costruzione di altri appartamenti di lusso.

E questi sono solo alcuni esempi, si può proseguire “quasi” all'infinito.

Il “quasi” è d'obbligo, perchè dall'elenco mancano due scuole: una è l'ITIS Delpozzo, unico Istituto ad aver avuto la fortuna di un investimento di ben 4 milioni di Euro.

Gioiscono anche i futuri studenti dell'IIS Grandis con la dirigente Milva Rinaudo, ex consigliere provinciale con delega all'Istruzione nella giunta Borgna, perchè la loro scuola è destinata ad avere una sede “nuovissima e bellissima”.

A tutti gli altri Istituti, solo briciole, il necessario a non far succedere qualche brutto incidente.

E le comunità scolastiche di tutti questi altri Istituti si stanno chiedendo che cosa c'è dentro il “progetto ambizioso” che “porterà benefici a tutte le scuole di Cuneo”, ma sanno che la costruzione del “polo scolastico” avrà “effetto domino su tutte le altre scuole”, frase che, alle orecchie di molti, è parsa come una promessa che “le altre scuole” saranno semplicemente trasferite nelle strutture lasciate libere, come un gioco dell'oca, dove si spostano le pedine.

Ai cittadini è solamente dato sapere che, in corner, proprio al termine del suo mandato, il presidente e Sindaco Borgna ha decretato l'abbattimento del Provveditorato agli Studi, l'edificio scolastico più giovane della città, costruito nel pieno rispetto delle norme della sicurezza, in più che buono stato e progettato con spazi funzionali rispetto alla destinazione d'uso, nel quale è stata recentemente installata la fibra ad alta velocità e l'impianto di distribuzione wireless.

Un'ultima considerazione: l'architetto, Senatore a vita della Repubblica, Renzo Piano sostiene il recupero edilizio degli edifici, parla di “rammendo e rigenerazione urbana”, per evitare sprechi di denaro e per mantenere memoria del passato, mentre a Cuneo siamo al paradosso: si demolisce un edificio di recente costruzione e in ottimo stato per costruirne un altro che ospiterà una unica scuola e un altro si demolisce, insieme alla sua valenza e memoria storica.

Dott.ssa Mariella Rulfi