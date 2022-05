Studenti dell’I.I.S Grandis in Turchia per simulazione di impresa con L’Erasmus+

Sono rientrati da Izmir (Smirne), in Turchia, alcuni studenti dell’Istituto Superiore Grandis coinvolti nel progetto Erasmus+ L.M.O.O.B. (Let’s Make Our Own Business) incentrato sulla tematica dell’imprenditorialità.

Nella settimana dal 9 al 13 maggio 2022 i ragazzi hanno seguito seminari e workshops organizzati da imprenditori locali e dall’Università di Smirne ed hanno effettuato attività e giochi di simulazione di impresa in gruppi internazionali, collaborando con studenti provenienti da Olanda, Turchia, Grecia e Croazia. E’ stata approfondito in particolare l’aspetto della specificità del PRODOTTO/SERVIZIO di ogni azienda; CLIENTELA, tendenze del MERCATO E BISOGNI SPECIFICI DA SODDISFARE con riferimento ad ogni impresa). Sono state inoltre organizzate uscite culturali (Efeso, paesini caratteristici e musei) e visite aziendali volte a conoscere le buone pratiche presenti sul territorio di Smirne.

I ragazzi hanno soggiornato presso famiglie turche ed hanno potuto vivere con entusiasmo l’ospitalità turca.

Tutte le attività, svolte in lingua inglese, hanno stimolato non solo competenze imprenditoriali ma anche il pensiero critico, il lavoro cooperativo ed il confronto/dibattito in un contesto interculturale.

Gli studenti partecipanti alla mobilità sono: Valentina Ballatore, Isabella Barra, Emanuele Beltrando, Elisabetta Marchisio e Giorgia Vallò delle classi 4M e 4N dell’indirizzo Turistico dell’I.I.S. Grandis.