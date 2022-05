Si svolgerà domenica 22 maggio a Sant'Albano Stura il giro in moto per diversamente abili, un evento benefico organizzato dall'associazione Handy Sea.

Ricco il programma: alle 11 ritrovo in piazza Caduti in Guerra: alle 12.30 pranzo presso Bar Ellena (per prenotazioni contattare il numero 320/4231747); alle 14.30 giro moto, auto d'epoca e 4X4 dei volontari della Protezione Civile di Cuneo per tutti coloro che vorranno provare questi mezzi, per concludere con la merenda offerta dall'Acli. Durante l'evento ci sarà l'animazione per i bambini con Ciccio Pasticcio della Compagnia 'C'era una volta', il banco di beneficenza e l'animazione con DJ Sandon.

Tutto il ricavato sarà interamente devoluto a Mia, una bimba di Cuneo affetta dalla sindrome rara di Prader Willy.