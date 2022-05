Calcio Serie D - Sipario sul campionato regolare, bene Bra e Fossano: domenica prossima scattano playoff e playout

Bra ai playoff, Fossano ai playout contro il Ticino con il vantaggio della squadra meglio classificata (fattore campo e salvezza in caso di parità dopo i tempi supplementari).

L'ultima giornata di campionato sorride alle due squadre cuneesi ancora in corsa per i rispettivi obiettivi, entrambe vittoriose (3-2 a Caronno per il Bra, 2-1 casalingo con l'Asti per i blues).

Tra sette giorni si torna in campo: in programma le semifinali playoff Sanremese-Bra e Casale-Varese (domenica 29 la finale) e lo spareggio playout Fossano-Ticino.

I RISULTATI DELLA 38^GIORNATA NEL GIRONE A

Caronnese-Bra 2-3

Casale-Ligorna 1-1

Fossano-Asti 2-1

Gozzano-Chieri 1-0

Lavagnese-Borgosesia 0-4

Novara-Derthona 3-1

Pont Donnaz-Varese 1-2

Saluzzo-Imperia 0-2

Sanremese-Ticino 1-0

Vado-Sestri Levante 2-2

LA CLASSIFICA FINALE

Novara 85, Sanremese 77, Casale 64, Varese 63, Bra, Derthona 55, Caronnese 53, Chieri, Borgosesia, Sestri 52, Gozzano 51, Vado, Pont Donnaz, Ligorna 48, Asti 47, Fossano, Ticino 44, Imperia 33, Lavagnese 30, Saluzzo 18