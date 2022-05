Il Fossano si giocherà la salvezza ai playout, il presidente Bessone: "Siamo molto soddisfatti, vogliamo dimostrare di meritare questa categoria" (VIDEO)

Fossano-RG Ticino, spareggio playout in programma domenica 22 maggio, designerà l'ultima retrocessa del girone A di Serie D che "raggiungerà" in Eccellenza Saluzzo, Imperia e Lavagnese.

I blues di Viassi giocheranno davanti al proprio pubblico, con la possibilità di salvarsi dopo 120 minuti di eventuale parità, in virtù di un migliore piazzamento in classifica al termine delle 38 giornate regolari. Fossano e Ticino hanno chiuso entrambe a quota 44 ma Menabò e compagni sono in vantaggio negli scontri diretti (pareggio in trasferta, vittoria per 4-1 in casa).

Un'altra stagione importante per il Fossano, a prescindere da come andrà l'ultima decisiva partita.

Nel video le dichiarazioni post partita del presidente Gianfranco Bessone