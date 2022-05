Il sentiero del Partigiano Johnny rivive alla Granfondo Pedalanghe

Da Cossano per le colline della Valle Belbo: due giorni dedicati alle due ruote delle MTB tra Gran Fondo, Medio Fondo e ebike adventure. E il nostro lettore Roberto “Fantaroby” Fantaguzzi non poteva mancare a questo evento, organizzato dall’ Asd Dynamic Center Valle Belbo che ha accolto numerosi amanti della bicicletta da tutta Italia alla Granfondo Pedalanghe, svoltasi sabato 14 e domenica 15 maggio.

E Fantaroby, che ha partecipato alla Gran Fondo di 45 km, ha raccontato così l’evento: «Il sabato, con la verifica delle tessere, il ritiro del numero e del pacco gara presso la sede della Pro Loco di Cossano Belbo si è svolta un'interessante iniziativa chiamata “Gioco ciclismo” che ha visto tantissimi bambini divertirsi su percorsi idonei realizzati sulla piazza del paese, conclusasi con una golosa merenda e un rinfresco per tutti.

Domenica fin dalle ore 7:30 il paese ha accolto i 400 iscritti da tutta Italia pronti a schierarsi nelle varie griglie di partenza tra la Gran Fondo di 45 km, la Medio Fondo di 23 km e la ebike adventure di 23 km (cicloturistica), pronti per il via della Granfondo Pedalanghe, 2ª Tappa del Circuito Marathon Bike Cup Specialized».



«È stato un magnifico evento, e voglio fare i complimenti agli organizzatori ed amministratori per come hanno saputo gestire questa manifestazione, un gruppo di lavoro ormai "rodato" che ha confermato le capacità già dimostrate in passati eventi così impegnativi.

Il percorso è stato molto impegnativo e panoramico: 45 km immersi sui territori Unesco con continui Sali-scendi, quasi in totalità in fuoristrada, su strade, sentieri, noccioleti, boschi, single track e addirittura gli ormai famosi e tecnici percorsi del Bike Park Alta Langa. Abbiamo attraversato i comuni di Cossano Belbo, Castino, Mango, Rocchetta Belbo e Trezzo Tinella. Tra vegetazione, panorami, elementi di cultura contadina, terrazzamenti, frazioni, chiese e piccoli borghi realizzati in pietra di Langa mi è venuto in mente il Partigiano Johnny, di cui abbiamo percorso le strade che si trovano ne La Malora di Beppe Fenoglio.



Impegnative e affascinanti le salite di S. Donato, S. Elena e Pavaglione, con passaggi inediti e tecnici, tra terreno accidentato e impegnativo. Nel rientro verso Cossano Belbo ho potuto ammirare il castello di Mango, sedendomi per un attimo sulla panca dell'albero della Vite installazione voluta dall'Associazione Culturale Manganum passando poi vicino all'altalena gigante e la sedia gigante, altre attrazioni turistiche del paese. Grazie per il divertimento sulle ruote che ci avete regalato e complimenti ai vincitori Stefano Goria e Costanza Fasolis che hanno chiuso la loro fatica rispettivamente in 2h18’ e in 3h05’.. La giornata è terminata con un gustoso pasta party».